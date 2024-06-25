Суд избрал Тищенко меру пресечения: какие ограничения наложили на нардепа. Видео

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Украины от "Слуги народа" Николая Тищенко, подозреваемого в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Его отправили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

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Соответствующее решение суд вынес во вторник, 25 июня. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Отметим, прибыв в суд, нардеп сразу успел стать посмешищем, заявив, что не просит отдельных людей высказывать мнение, а просто делает свою работу: "Как говорят, караван ругает – собака идет". В ожидании начала заседания нардеп охотно выступал перед представителями СМИ, хотя конкретных ответов на их вопросы не давал.

Тищенко пытался сорвать заседание. Суд начался с задержкой более двух часов. Почти сразу был объявлен перерыв. Все потому, что Тищенко и его адвокаты не ознакомились с подозрением.

Кроме того, нардеп и его защита попросили сделать заседание суда закрытым.

Прокуратура просила суд отправить Тищенко под круглосуточный домашний арест, а также обязать носить браслет на ногу.

Напомним, в ГБР сообщили, что нардеп подозревается в противоправном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Обыски провели также у помощницы Тищенко. В настоящее время нардепу грозит до 5 лет заключения. В то же время, следствие не исключает, что в процессе досудебного расследования могут выясниться другие обстоятельства и быть объявлены дополнительные подозрения в уголовном производстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 июня Тищенко посетили детективы ГБР и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски. В присутствии следственной группы нардеп разбил свой телефон, чтобы не отдать его детективам как вещественное доказательство.

– Ранее Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

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