Полиция установила охранников Тищенко, избивших эксвоенного в Днепре: один из них уже задержан. Фото

Полиция установила личности охранников народного депутата Николая Тищенко, напавших на бывшего военного Дмитрия Павлова (Сына) в Днепре, избили его и незаконно лишили свободы. Одного из участников полицейские уже задержали.

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Об этом сообщили в Нацполиции. Следственные и розыскные мероприятия проводились на территории пяти областей Украины.

По данным следствия, 20 июня в центре Днепра на проспекте Дмитрия Яворницкого группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков нанесла потерпевшему телесные повреждения и надели на него наручники.

Полицейские допросили потерпевшего и свидетелей инцидента и установили причастных к правонарушению лиц. Один из активных участников избиения Дмитрий Павлов был задержан на Днепровщине.

По месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие и одежду.

Как отмечают правоохранители, в результате обработки доказательств была определена процессуальная роль в преступлении участвовавшего в событиях народного депутата Николая Тищенко.

"Собранные материалы при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора по подследственности были переданы в Государственное бюро расследований, после чего народному депутату было объявлено о подозрении. Полиция и дальше продолжит осуществлять оперативное сопровождение", – говорится в сообщении.

По факту конфликта полиция при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начала два уголовных производства – за незаконное лишение свободы и пытки.

Напомним, к народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко 25 июня пришли детективы Государственного бюро расследований и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы эксвоенного в Днепре, в доме депутата провели обыски.

Как сообщал OBOZ.UA, в доме Николая Тищенко провели обыски. В ходе следственных действий нардеп в присутствии следственной группы разбил свой телефон, чтобы не отдавать его детективам как вещественное доказательство.

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