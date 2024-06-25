Тищенко разбил свой телефон во время обысков. Видео

Народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко 25 июня пришли детективы Государственного бюро расследований и представители Офиса генерального прокурора. Ему сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы экс-военного в Днепре, в доме депутата провели обыски.

Видео дня

В ходе следственного действия Тищенко в присутствии следственной группы разбил свой телефон, чтобы не отдавать его детективам как вещественное доказательство. Об этом сообщил журналист Константин Андриюк, опубликовав соответствующее видео.

"Обыски у народного депутата Николая Тищенко. Не желая отдать вещественное доказательство, разбивает свой телефон", – подписал кадры журналист.

Видео начинается с того, что представитель ОГПУ несколько раз спрашивает у Тищенко его фамилию для видеофиксации. Тот на вопрос не отвечает, на русском обращаясь к детективу с просьбой "не кричать".

После нескольких просьб назвать фамилию, представитель ОГПУ констатирует: "Сегодня на камеру этот человек отказался представляться фактически своими действиями. Я продолжаю проводить данное процессуальное действие...".

В это время Тищенко хватает свой мобильный телефон и несколько раз очень сильно бьет им стол. После этого доламывает гаджет руками: при этом слышен хруст стекла.

И до, и после уничтожения вещественного доказательства Тищенко, как заведенный, повторяет "я не отказываюсь".

После уничтожения телефона представитель ОГПУ предостерег нардепа: "Я предупреждаю вас: если вы еще какие-нибудь действия предпримете – я вас задержу".

На этом видео обрывается.

"Попытка Тищенко сломать свой смартфон во время обыска явно указывает на его желание уничтожить вещественные доказательства. Суд будет обязан учесть это как реальный риск при избрании меры пресечения", – прокомментировал выходку скандального нардепа общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

Напомним, ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко. Его подозревают в причастности к незаконному лишению свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Санкция статьи, инкриминируемой нардепу, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Во время обыска у "борца с колцентрами" нашли коробки с наличными в долларах и евро.

Подозрение Тищенко объявили после того, как 20 июня в центре Днепра группа мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах напала на добровольца, бойца специального подразделения Главного управления разведки Кракена Дмитрия "Сына" Павлова. Мужчине были нанесены телесные повреждения. Нападающими оказалась охрана народного депутата Николая Тищенко, вступивший с Павловым в конфликт.

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