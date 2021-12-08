В Харькове мать задушила двухлетнего сына и выбросилась из окна: СМИ раскрыли детали трагедии

В ночь на 8 декабря в Харькове 36-летняя женщина задушила своего 2-летнего сына. После этого она выпрыгнула из окна 4 этажа, пытаясь покончить с собой, однако осталась жива.

В настоящее время горе-мать находится в больнице, но на контакт не идет, сообщили в местном Telegram-канале "ТРУХА Харьков". Отмечается, что событие произошло по адресу ул. Академика Павлова, 132-В.

"Яжемать" (харьковчанка, 1985 г. г.) осталась жива! Сейчас в неотложке под наркозом. На контакт не идет", – уточнили в сообщении.

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В пресс-службе Нацполиции Харьковской области информацию подтвердили, пишет ТСН. На место выезжала следственно-оперативная группа.

"Ребенок умер. Причины смерти 2-летнего мальчика устанавливаются", – отметила спикер Нацполиции Харьковской области Елена Боронник.

Напомним, в Полтавской области суд отправил за решетку на два года женщину, которая утопила своего ребенка в ведре с помоями. Новорожденная дочь осужденной матери прожила на свете не больше 30 минут.

"Подсудная пыталась убедить суд, что когда у нее начались схватки, она подумала, что это пищевое отравление и пошла справлять нужду в мусорное ведро. Когда ребенок выпал из нее, она побежала к своим родителям, которые настояли, чтобы женщина ничего не трогала, а ждала приезда скорой", – передали рассказ роженицы в суде.

В октябре в селе Паладь-Комаровцы под Ужгородом 34-летний отчим до смерти забил 10-летнюю падчерицу. В то же время, родная мать девочки не только не защитила ее, она даже не оказала ей помощи. Очевидцы говорят, что девочку в семье постоянно жестоко избивали, в этом участвовала и родная мать. Теперь социальная служба забрала у нее детей, но женщина хочет их вернуть.

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