Под Одессой 4-летний ребенок выпал из окна: родители даже не явились в больницу. Видео
В Черноморске четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка доставили в больницу в Одессе.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В свою очередь Одесса INFO со ссылкой на слова медиков пишет, что мать пострадавшего так и не приехала в больницу, а без родителей мальчика не могут перевести в хирургическое отделение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что родители оставили ребенка вместе в десятилетним братом дома. Пока он играл в другой комнате, мальчик выбрался на подоконник, открыл окно и уперся в москитную сетку.
Сетка не выдержала и вместе с ней он упал вниз на крышу магазина на первом этаже. Мальчик получил перелом руки.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве восьмилетний ребенок выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Он скончался на месте.