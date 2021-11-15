Под Одессой 4-летний ребенок выпал из окна: родители даже не явились в больницу. Видео

В Черноморске четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенка доставили в больницу в Одессе.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В свою очередь Одесса INFO со ссылкой на слова медиков пишет, что мать пострадавшего так и не приехала в больницу, а без родителей мальчика не могут перевести в хирургическое отделение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что родители оставили ребенка вместе в десятилетним братом дома. Пока он играл в другой комнате, мальчик выбрался на подоконник, открыл окно и уперся в москитную сетку.

Сетка не выдержала и вместе с ней он упал вниз на крышу магазина на первом этаже. Мальчик получил перелом руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве восьмилетний ребенок выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Он скончался на месте.