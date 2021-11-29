Родила и утопила в ведре с помоями: суд отправил за решетку убившую ребенка мать

Гадячский районный суд Полтавской области отправил за решетку на два года женщину, которая утопила своего ребенка в ведре с помоями. Новорожденная дочь осужденной матери прожила на свете не больше 30 минут.

Об этом сообщило издание "Главком", ссылаясь на пресс-службу суда. Трагический инцидент произошел еще в 2020 году, все это время следствие пыталось установить истинные причины смерти ребенка.

"Подсудимая пыталась убедить суд, что когда у нее начались схватки, она подумала, что это пищевое отравление и пошла справлять нужду в помойное ведро. Когда ребенок выпал из нее, она побежала к своим родителям, которые настояли, чтобы она ничего не трогала, а ожидала приезда скорой", – передали рассказ роженицы в суде.

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Врач-гинеколог, выступавшая в суде в качестве свидетеля, рассказала, что подсудимая регулярно являлась на плановый осмотр. В последний раз она была на приеме за три дня до родов, но усомнилась в достоверности показаний горе-матери.

"Стремительные роды длятся около полутора часов, плацента могла выпасть, но не сразу, для этого необходимо было время; пуповина также не могла разорваться путём натяжения, только механическим путем", – пояснила специалист, из чего суду стало понятно, что смерти ребенка можно было избежать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине отец жестоко избил 4-летнюю девочку, после чего она слегла, перестала есть и скончалась еще до того, как нерадивые родители додумались вызвать скорую помощь.