Под Одессой мальчик выпал из окна: выяснилось, почему матери нет с ребенком в реанимации. Фото

У матери четырехлетнего ребенка, который под Одессой выпал из окна, еще трое детей дома. Пострадавший все еще остается в реанимации один, а перевести в обычную палату без родителей его не могут.

Об этом пишет Teleram-канал "Одесса, как она есть". Также опубликовано фото с места происшествия (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что находиться с сыном в палате женщина не может, потому что нужно присматривать за другими детьми.

В день, когда мальчик выпал из окна, за ним должен был присматривать дедушка. Но он тогда ушел из дома и не вернулся.

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Мать ребенка зовут Любовь. Она живет у знакомых в Черноморске, потому что ее квартира в Одессе не пригодна для жилья. Женщина в разводе, работает в такси по ночам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморске четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Врачи диагностировали у него перелом руки.