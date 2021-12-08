Мать страдала от неизлечимой болезни: всплыли новые детали гибели двухлетнего ребенка в Харькове

Женщина, которая якобы задушила в Харькове своего двухлетнего сына, имеет неизлечимую болезнь. Она принимала медицинские препараты, вероятно, это могло стать причиной ее ужасного поступка.

Соответствующее предположение сделала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает "Суспільне". Отмечается, что другой информации, кроме того, что ребенок задушен, пока нет.

"К сожалению, мать нездорова, принимала препараты из-за неизлечимой болезни, возможно, с этим что-то связано", – отметила Горбунова-Рубан, добавив, что состояние женщины тяжелое она находится в реанимации. По ее словам, никаких жалоб на семью не поступало.

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Соседка, проживающая в том же доме этажом ниже, сообщила, что родители у ребенка были "образцовые", мальчик ходил в детсад. Еще у них есть дедушка.

"Она родила поздно, ребенок был желанный, она билась над ним, как птичка. Это немыслимо!" – отметила соседка.

Директор Департамента по делам детей Харьковского горсовета Александр Малько также подтвердил информацию о состоянии ребенка, отметив, что другой информацией сейчас не владеет.

Позже в Telegram Netipichnyi_Kharkov / Харьков сообщили подробности от прокуратуры. Отмечается, что вызов на 102 поступил около 4:00 утра. Звонила сама женщина. Отмечается, что после приезда полицейских, мать сообщила им что убила ребенка и выпрыгнула с 4 этажа. Предварительно, мальчик умер от удушения, вероятно, поясом от халата, который был найден на месте преступления.

Также в прокуратуре сообщили, что женщина не судима, в декрете, в семье были проблемы, одна воспитывала ребенка, живет со своим отцом.

Относительно информации по поводу болезни, которая могла побудить ее совершить такой поступок – вопрос сейчас изучается.

Женщине грозит наказание согласно п.2 Ч 2 115 "Умышленное убийство малолетнего ребенка" – до 15 лет лишения свободы. На данный момент прокуроры ждут разрешения врачей на допрос матери.

Напомним, трагедия произошла утром 8 декабря по ул. Академика Павлова в Харькове Женщина задушила своего 2-летнего сына, после чего выпрыгнула из окна 4 этажа, пытаясь покончить с собой, однако осталась жива. В настоящее время она находится в больнице, но на контакт не идет.

Ранее на Днепропетровщине мужчина жестоко избил собственную дочь. От сильных травм потерпевшая 4-летняя девочка скончалась через неделю. Если вину мужчины в смерти ребенка докажут, ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Как стало известно позже, девочка 3 дня не вставала с постели и отказывалась от еды, а умерла задолго до вызова скорой. На теле ребенка были обнаружены следы побоев примерно недельной давности. Синяки были разных размеров. Кроме того, врачи отметили трупное окоченение, поскольку смерть наступила давно, а также деформацию левой ноги.

В семье осталось еще два 6-летних мальчика, их мать увезла к родственникам после смерти дочери.

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