Украинцы начали молиться за "днепровского стрелка": кто и почему защищает убийцу пятерых человек

20-летний военнослужащий НГУ Артемий Рябчук, расстрелявший на территории завода "Южмаш" в Днепре 10 человек, пятеро из которых погибли, обзавелся группой поддержки. В течение последних трех дней появились группы в Facebook, Telegram, Instagram и в российской VK, которые своей главной целью ставят не допустить пожизненного заключения солдата. Невероятно, но факт: среди оправдывающих стрелка есть много верующих. Однако это только верхушка айсберга.

Почему подобное произошло и как по факту убийца получил такую поддержку – разбирался OBOZREVATEL.

29 января в Facebook была создана первая группа поддержки стрелка. Правда, с фамилией немного ошиблись, а потому позднее переименовали. За неполных три дня в нее добавилось уже более 7,5 тысяч человек. Количество публикаций растет как снежный ком – их уже около 550.

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Администраторами Facebook-группы "В поддержку Артема Рябчук" являются Петр Ковтун и адвокат Оксана Васильевна Олейник.

Ковтун "задает тон", что нужно делать и как действовать: "Создайте о нем (Рябчуке. – Ред.) положительный образ, это важно. Вчера его одногруппник писал в общую группу, что он музыку сочинял, ссылка есть на ютуб, программирование учил. Помогут любые мелочи".

Администратор делает перепост участницы группы, где та пишет о возможной блокировке, а в комментарии добавляет, что "по ходу военные нервничают". На что ему отвечают: "Конечно, главный части – родственник киевским браткам)))....ну, Артем, ай-да молодца!!!!" и "Пусть нервничают, потому что есть чего, и это только начало – мы пойдем до конца".

То, что расстрелявший 10 человек солдат в глазах участников группы настоящий герой – действительно поражает. Не зная лично Рябчука, идеализируют его и не особо принимают во внимание, что в результате действий солдата погибли не только его сослуживцы (они по умолчанию для большинства участников группы "враги"), но и гражданская – контролер КПП Вера Лебединец.

Тяжелее всех пострадала военнослужащая Жанна Шарова, в которую Рябчук выпустил три пули – у девушки поврежден позвоночник, она уже перенесла несколько операций, а впереди – длительное лечение.

Более того, массовое убийство участники группы называют "поступком мужчины". Возмущенные такой оценкой комментарии обычно удаляются, но иногда админы и модераторы, судя по всему, не успевают их подчищать.

Нацгвардейцу объявили подозрение в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение и присвоение оружия и боеприпасов). За это ему светит максимально возможное наказание – пожизненное лишение свободы, а это никак не устраивает участников группы.

Если некоторые рассчитывают на полное оправдание стрелка, то другие более трезво смотрят на вещи: для них основной целью является не дать Рябчуку сесть на пожизненное, а всего лишь на 10-15 лет.

Также в группе собирают деньги на адвоката (причем, не на карты родственников, а "активистов"), на еду и вещи для Артемия Рябчука. "При любой возможности буду переводить деньги для Артема, он для многих стал сыном", – пишет одна женщина.

Опубликованная в день трагедии информация OBOZREVATEL о том, что семья Артемия Рябчука – очень верующая (по предположению соседей – евангельские христиане), моментально вызвала, если можно так сказать, интерес у братьев и сестер по вере.

"Часть из них узнала о произошедшем от своего пастора и вступила в группу. Естественно, Артемию будет оказана полная поддержка – в первую очередь моральная, молитвенная, ну и, по возможности, финансовая", – рассказал OBOZREVATEL один из участников сообщества.

Также в группу были приглашены матери, потерявшие детей во время их службы.

"Для них произошедшее в Днепре очень болезненно, но безутешные женщины однозначно на стороне Рябчука, который во всяком случае жив. Матери, причиной смерти детей которых является самоубийство, хотя есть и несколько спорных случаев, теперь называют Артемия своим сыном", – добавил наш собеседник.

А вот специалист по информационной безопасности Никита Кныш считает, что к созданию и функционированию группы в защиту Рябчука имеет непосредственное отношение страна-агрессор.

"По моему субъективному мнению, хакеры, предположительно работающие на Российскую Федерацию или, точнее сказать, спамеры/ботоводы осуществляют специальную информационную операцию (кибер-атаку) в информационном пространстве Украины", – написал в своем блоге Кныш.

Он обратил внимание на много похожих, минимально отличающихся сообщений в группе и то, что большое количество аккаунтов "пользователей Facebook" зарегистрированы именно в день создания группы.

По мнению эксперта, ситуация со стрельбой в Нацгвардии специально используется спецслужбами Российской Федерации для дестабилизации ситуации в НГУ и в нашей стране в целом.

"Вместе с тем, по моему мнению, действительно стоит обеспечить абсолютно прозрачный суд над Артемием Рябчуком, который, я напомню, самостоятельно и добровольно сдался. И провести расследование причин, которые могли подтолкнуть парня к совершенным им действиям. В частности, проверить его слова об издевательстве в Нацгвардии (дедовщина, в которую я лично охотно верю)", – добавил Кныш.

О том, что в части 3021 НГУ (дислокация – город Днепр) действительно не все чисто, OBOZREVATEL рассказывала и бывшая военнослужащая Елена Липовенко – произошедшее с ней можно расценивать как пытки, однако расследования не было. Также в части произошли два самоубийства, которые родители погибших не считают таковыми.

"Трудности с расследованием подобных дел в армии действительно есть, да и командиры "включают" круговую поруку. К тому же редко военнослужащие, особенно срочники, дают показания о тех же издевательствах, так как боятся", – говорит собеседник OBOZREVATEL в прокуратуре. По его словам, они начинают говорить только после резонансного ЧП, когда появляется надежда на то, что ситуацию можно изменить.

Таким образом страшное преступление в Днепре вскрыло массу наболевших проблем, теперь вопрос – что будет дальше. Однако первоочередная задача – никому не дать использовать трагедию в своих интересах.