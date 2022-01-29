Расжигали ненависть между сослуживцами: военный сообщил факты 'дедовщины' в части, где Рябчук устроил расстрел

В подразделении 3021, где произошел резонансный расстрел пятерых военных во время несения дежурства на заводе "Южмаш" в Днепре, практиковалось систематическое психологическое давление на служащих со стороны военного командования. Также молодых бойцов стравливали между собой, создавая постоянную атмосферу ненависти.

Об этом рассказал бывший военнослужащий, проходивший службу в этой же части Сергей Грищенко. Перед началом судебного заседания по избранию меры пресечения Артемию Рябчуку, он поделился воспоминаниями с журналистами "Суспільного".

"Командование называло подобный подход особой методикой воспитания. Постоянное психологическое давление создавало невыносимые условия для молодых ребят, поэтому неудивительно, что в этой части зафиксировано два случая самоубийства", – заметил Грищенко.

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Он указал, что персонально обращался к военному руководству Нацгвардии для пресечения подобной практики в рядах солдат и офицеров, но его попросту игнорировали. Экс-военнослужащий подчеркнул, что командующий Николай Балан, подавший в отставку после трагедии, также знал об этой ситуации среди срочников.

"Те, кто покончил с собой, были еще больше подавлены, чем Артемий. Я сам был в таком состоянии, попал в больницу. Не оправдываю преступление, совершенное Рябчуком, этому нет оправдания, но могу понять, что предшествовало ему", – заключил Сергей Грищенко, который уже год судится из-за противоправного увольнения со службы.

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