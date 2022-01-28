Подвиг на рабочем месте: женщина-контролер КПП Южмаш до последнего вздоха боролась с убийцей
35-летняя Вера Лебединец, которая была хладнокровно застрелена солдатом срочной службы Артемием Рябчуком в Днепре, была единственной гражданской из числа жертв 20-летнего нацгвардейца. В роковое утро она была на дежурстве контрольно-пропускного пункта "Южмашзавода".
Как рассказали в пресс-службе предприятия на Facebook, должность контролера режимного объекта не предусматривает владения оружием. То есть молодая женщина была абсолютно беззащитной против преступника с автоматом АК-47.
Несмотря на это, Вера Лебединец в последние минуты своей жизни проявила подлинное мужество и отвагу. Как рассказал сам Рябчук, он требовал у нее открыть замок и выпустить его на улицы города, но контролер наотрез отказалась.
"Срочник таскал ее за волосы, угрожал убить. Но Вера не отступила, осознавая свою ответственность и долг. Свой последний бой она не проиграла, хоть и погибла", – указано в сообщении.
У женщины, которая более 15 лет работала на заводе "Южмаш", осталась 11-летняя дочь. Вера Лебединец была убита выстрелом в голову.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
34-летний Александр Буганов, который также погиб от пули Рябчука, ранее защищал Украину в АТО и пережил плен террористов;
мать одного из застреленных сослуживцев, который был ровесником своего убийцы, впервые прокомментировала трагедию в своей семье;
22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, получившая три выстрела в упор, пришла в себя после сложнейшей операции. Девушке перелили больше четырех литров крови, которую собирали волонтеры со всего Днепра.