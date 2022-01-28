Подвиг на рабочем месте: женщина-контролер КПП Южмаш до последнего вздоха боролась с убийцей

35-летняя Вера Лебединец, которая была хладнокровно застрелена солдатом срочной службы Артемием Рябчуком в Днепре, была единственной гражданской из числа жертв 20-летнего нацгвардейца. В роковое утро она была на дежурстве контрольно-пропускного пункта "Южмашзавода".

Как рассказали в пресс-службе предприятия на Facebook, должность контролера режимного объекта не предусматривает владения оружием. То есть молодая женщина была абсолютно беззащитной против преступника с автоматом АК-47.

Несмотря на это, Вера Лебединец в последние минуты своей жизни проявила подлинное мужество и отвагу. Как рассказал сам Рябчук, он требовал у нее открыть замок и выпустить его на улицы города, но контролер наотрез отказалась.

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"Срочник таскал ее за волосы, угрожал убить. Но Вера не отступила, осознавая свою ответственность и долг. Свой последний бой она не проиграла, хоть и погибла", – указано в сообщении.

У женщины, которая более 15 лет работала на заводе "Южмаш", осталась 11-летняя дочь. Вера Лебединец была убита выстрелом в голову.

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