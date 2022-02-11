Убил человека и сбежал: как Дыминский 'откупился' за смертельное ДТП и почему история может повториться

В августе 2017 года на Львовщине произошло резонансное ДТП с участием известного местного бизнесмена Петра Дыминского – его Mercedes Benz S65 протаранил Opel, в котором погибла молодая женщина. До приезда полиции мужчина пересел в другой автомобиль и скрылся с места аварии, а вину взял на себя его охранник.

Сам предприниматель быстро уехал и осел за границей, так что пока следствие установило, что за рулем находился именно он, задержать его правоохранители уже не смогли. Общественный резонанс этой аварии давно утих, и вот почти через пять лет история может повториться снова.

Поводом для этого стала ситуация вокруг смертельного ДТП на Харьковщине с кортежем бизнесмена Александра Ярославского, вину в которой пытались переложить на водителя его компании. Обо всем этом – далее в материале OBOZREVATEL.

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Авария произошла 18 августа 2017 около 15:09 в селе Ямельня Яворивского района Львовской области. На автодороге сообщением Львов – Краковец столкнулись автомобили марок Mercedes-Benz S65 AMG (регистрационный номер АС 0277 ВР) и Opel-Astra (р/с ВС 6973 ВХ). Водитель второго – 31-летняя Наталья Трила – погибла от полученных телесных повреждений.

На месте ДТП правоохранители застали Андрея Борща – 43-летний мужчина заявил, что именно он руководил Mercedes и совершил столкновение. Его задержали, а на следующий день вручили подозрение в совершении преступления. Того же 19 августа суд применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дыминского успели допросить только как свидетеля по делу о ДТП. Предприниматель отрицал факт управления Mercedes и утверждал, что на момент совершения аварии за рулем был именно Борщ – один из сопровождавших его охранников.

Также он отказался предоставить биологические образцы для проведения по ним молекулярно-генетической экспертизы и для дальнейшего сравнения с образцами, обнаруженными при осмотре авто. А 22 августа Дыминский самолетом сообщением Львов – Женева (Швейцария) покинул территорию Украины.

В сентябре меру наказания Борщу заменили домашним арестом, а в октябре его продлили до 17 декабря 2017 года включительно. Но уже в рамках уголовного производства по факту ложных показаний, в котором проходили еще два фигуранта ДТП. Хотя в итоге охранники Дыминского не были привлечены к ответственности.

Впоследствии следователи наконец-то устанавливают, что на самом деле Mercedes действительно руководил на тот момент 63-летний владелец канала ZIK и футбольного клуба "Карпаты" Петр Петрович Дыминский. Было подтверждено, что именно он находился непосредственно на месте аварии и через некоторое время оттуда исчез. Вину мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, доказали в полном объеме.

Но в итоге все, что смогли сделать в этой ситуации правоохранительные органы, это сформировать сообщение о подозрении гражданину Дыминскому и объявить его в розыск (11 декабря 2017 года).

Известно, что после выезда с территории Украины бизнесмен некоторое время проживал в Греции, там украинские правоохранители даже проводили следственные действия. Главное следственное управление НПУ обращалось в компетентные органы страны с ходатайством о выдаче украинца для привлечения к уголовной ответственности, однако ответ так и не поступил.

В 2019 году на территории посольства Украины в Греции бизнесмена допрашивали детективы НАБУ – правда, по другому делу, и не задержали.

Многие предполагали, что украинскому олигарху просто удалось "откупиться" от суда: отмечалось, что он сделал это, удачно продав свои активы – канал ZIK и ФК "Карпаты". Более того, еще в декабре 2017-го мать погибшей в ДТП Натальи Трилы отказалась от претензий. Женщина написала заявление, в котором указала, что больше не имеет никаких материальных претензий по факту происшествия, поскольку все нанесенные убытки полностью возмещены.

Спустя почти пять лет после аварии до сих пор остается актуальным принятие мер по установлению местопребывания и задержанию подозреваемого Дыминского. Первый раз отсутствие ответа из Греции на запрос о его выдаче Украине сам он мотивировал тем, что его "преследуют публично как владельца телеканала". Сейчас активы бизнесмена проданы, так что это уже не может быть отговоркой. Соответственно, правоохранительные органы должны снова подать запрос на выдачу Дыминского из страны, где он проживает.

Около 22:55 среды, 9 февраля, на трассе Чугуев – Мартово в Харьковской области сбили насмерть мужчину – его переехали дважды. По данным СМИ, на месте дорожно-транспортного происшествия были найдены автомобильные номера из кортежа бизнесмена, президента DCH Александра Ярославского. Впоследствии проезд на скорости двух автомобилей показали и на видео с камер наблюдения.

В пресс-службе бизнес-компании поспешили подчеркнуть, что за рулем авто, сбившего человека, был один из их водителей. Также добавили, что Ярославский улетел в Лондон, чтобы встретиться с семьей. Сам он заявил, что спал дома в момент, когда произошла авария.

Водителя сначала пытались сделать виновным в ДТП с кортежем бизнесмена – правоохранители открыли два уголовных производства по факту совершения смертельной аварии и оставлению потерпевшего в опасности, а теперь он будет проходить как "лжесвидетель".

Ведь мобильный трафик зафиксировал присутствие бизнесмена у места трагедии, в отличие от водителя, находившегося в городе в 80 км от него.

11 февраля правоохранители провели обыски по месту жительства Александра Ярославского и водителя. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где накануне ДТП находился бизнесмен.

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова назвала поспешный выезд бизнесмена за границу "странным". Она на личный контроль взяла расследование дела о резонансном ДТП.

Со своей стороны Государственное бюро расследований открыло производство по попытке фальсификации дела. Досудебное расследование начато по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария с Дыминским и кортежем Ярославского – не единственные ДТП, где фигурируют украинские бизнесмены, нардепы, чиновники. Еще о нескольких таких резонансных делах читайте по ссылке.