Убийство украинок ради похищения младенца: немецким супругам присудили пожизненное заключение

В Германии состоялся суд над супругами, убившими двух украинок, Маргариту Разаз и ее мать Марину Стеценко, чтобы похитить новорожденного ребенка первой и выдать его за своего. За это преступление немцев приговорили к пожизненному заключению.

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Об этом пишет BR24. Региональный суд Мангейма также признал подсудимых виновными в похищении несовершеннолетней.

Все стороны, включая защиту, в своих ходатайствах требовали пожизненного заключения. По словам спикера суда, прокурор и соистец также требовали установить особую тяжесть вины. Так в конце концов и произошло – это означает, что досрочное освобождение для семейной пары после 15 лет заключения почти невозможно.

"В начале января, в начале судебного процесса, оба обвиняемых признались в преступлениях в заявлениях, зачитанных их адвокатами. Оба также выразили раскаяние. По имеющимся данным, мужчина заявил, что убил двух женщин резиновым молотком", – сказано в сообщении.

Выяснилось, что немцы тайком дали двум украинкам седативные препараты во время посещения ресторана. Поскольку Марина Стеценко почувствовала себя плохо, пара притворилась, что хочет отвезти ее в больницу. Вместо этого они отвезли женщину, которая страдала тяжелыми нарушениями сознания, к озеру в Бад-Шенборне. Там обвиняемый убил ее несколькими ударами по голове и сбросил тело в озеро.

Пара сообщила Маргарите, что у ее матери произошло сердечное приступ. Они поехали с молодой женщиной и ребенком в Рейнскую плотину в Хоккенхайме, где мужчина ударил Маргариту по голове и убил ее, пока она также находилась под действием лекарства. Затем пара сожгла тело и забрала ребенка жертвы с собой.

Отмечается, что приговор суда все еще может быть обжалован.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2024 года городе Хоккенхайм (земля Баден-Вюртемберг) нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины Маргариту Разаз, которая ранее считалась пропавшей без вести. Дочь погибшей, которой было всего пять недель, и ее 51-летняя мать Марина Стеценко бесследно исчезли.

Впоследствии нашли и тело матери Маргариты – его обнаружили в озере близ села Бад-Мингольсхайм. Дочь 27-летней жертвы полицейские освободили из рук пары похитителей, после чего Мия находится на попечении специальной службы.

Мужчина и женщина, у которых нашли ребенка, были задержаны, их заподозрили в убийстве.

Впоследствии стало известно, что на скамье подсудимых оказались супруги немцев – 45-летняя женщина и ее 43-летний мужчина. Они стремились любой ценой иметь дочь, что побудило их к совершению убийств.

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