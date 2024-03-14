В Германии убили 27-летнюю украинку, а ее 5-недельная дочь и мать пропали без вести – Bild

В немецком городе Хоккенхайм (земля Баден-Вюртемберг) нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины по имени Рита, которую ранее считали пропавшей без вести. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий.

Дочь погибшей, которой всего пять недель, и ее 51-летняя мать Марина Стеценко бесследно исчезли. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Поисками новорожденной и ее бабушки занимаются 60 правоохранителей. Известно, что раньше всех трех украинок разместили в доме для беженцев в районе Рейн-Неккар.

Территорию вокруг места на берегу Рейна, где обнаружили тело девушки, обследовали с помощью служебных собак, чтобы найти "возможные орудия преступления".

В полиции говорят, что мать погибшей считают главным свидетелем как по делу о смерти ее дочери, так и по делу об исчезновении новорожденной внучки.

Всех, кто знает что-либо о событиях на месте убийства 6 или 7 марта 2024 года или находился в этом районе в указанный период времени, просят обратиться к правоохранителям по телефону 0621/174-4444 или в любое другое отделение полиции.

По последним данным, полицейские получили около 50 обращений от общественности. Правоохранители говорят, что "поиски матери и дочери погибшей продолжаются полным ходом".

Отметим, что информация о том, что убитую беженку зовут Рита, а также ее фото распространились в сети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Норвегии была убита беженка из Украины. Инцидент произошел в городе Берген, в преступлении подозревают ее любовника из Азербайджана, с которым у женщины был общий ребенок. Погибшей, как и подозреваемому, было около 30 лет.

– В Германии продолжается суд над порноактером, обвиняемым в изнасиловании украинской беженки. По данным следствия, обвиняемый предложил украинке помощь с жильем, но вместо этого изнасиловал ее и запер в квартире.

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