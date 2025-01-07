Супруги-немцы, обвиненные в убийстве матери и дочери из Украины ради похищения ребенка, признали свою вину: детали дела

В суде города Мангейм, что в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, начался резонансный процесс над супругами, обвиняемыми в жестоком убийстве двух украинок – 27-летней Маргариты Разаз и ее матери Марины Стеценко, чтобы похитить новорожденного ребенка. На скамье подсудимых оказались 45-летняя женщина и ее 43-летний муж.

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Обвиняемые признали свою вину и выразили раскаяние, их показания были зачитаны адвокатами. Об этом пишет DW.

По версии следствия, супружеская пара стремилась любой ценой завести ребенка, что побуждало их к совершению убийства. Согласно материалам обвинения, в январе 2024 года женщина вступила в группу поддержки украинских беженцев в Telegram. Через эту группу она связалась с Маргаритой Разаз, которая незадолго до родов искала переводчика для помощи в общении с медицинским персоналом.

Преступный план возник вскоре после рождения ребенка в феврале 2024 года. 6 марта обвиняемые пригласили Маргариту с новорожденной дочерью и ее мать в ресторан, где втайне ввели им успокоительные препараты. Впоследствии они имитировали доставку потерявшей сознание матери в больницу, однако вместо этого отвезли ее к озеру в Бад-Шенборне, где мужчина убил жертву ударами по голове.

После убийства Марины Стеценко супруги вернулись в дом Разаз, где с таким же хладнокровием расправились с молодой матерью. Тело Маргариты подозреваемые сожгли, чтобы усложнить идентификацию. Забрав младенца, пара вернулась домой.

Расследование началось после того, как 7 марта на берегу Рейна было обнаружено тело 27-летней Маргариты Разаз. Ее смерть имела явные признаки насильственной гибели. Поиски матери продолжались еще две недели, пока ее тело не обнаружили у озера в Хоккенхайме. Полиция задержала супружескую пару 13 марта, найдя у них похищенного ребенка.

Процесс продлится девять заседаний, а приговор должен быть вынесен 21 февраля. Сейчас девочка живет в Украине с тетей, которая является истцом по делу.

Стоит отметить, что Рита до начала полномасштабного вторжения занималась изготовлением тортов, делала на продажу съедобные букеты. На странице в Instagram сохранилось много фото с ее работами – букеты для мужчин, женщин, детские подарочные букеты.

Семья родом из Карловки Полтавской области, до 24 февраля 2022 года Рита жила в Харькове. Знакомые говорят, что с отцом ребенка она не общалась. В Украине у Риты осталась родная сестра.

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