В Германии нашли тело матери убитой ранее украинки: новые обстоятельства инцидента

В Германии нашли тело убитой женщины в озере близ села Бад-Мингольсхайм. Предположительно, это 51-летняя украинка Марина Стеценко – мать 27-летней Маргариты Разаз из Харькова, которую преступники лишили жизни, чтобы похитить ее новорожденную девочку Мию.

Первый труп нашли на юге ФРГ на берегу Рейна близ города Хоккенхайм две недели назад. Дочку 27-летней жертвы полицейские освободили из рук пары похитителей. Мия находится на попечении специальной службы. Бабушка малышки и мать Разаз считалась пропавшей без вести, однако издание BILD 20 марта сообщило, что было найдено второе тело.

"Арестованные подозреваемые, которые, по имеющимся данным, входили в личное окружение убитых, серьезно подозреваются в коллективном убийстве с целью сокрытия преступления", – заявили в местной прокуратуре и полиции.

Согласно текущей версии расследования, злоумышленники вечером 6 марта лишили жизни бабушку ребенка, а несколько часов спустя – маму девочки.

Разаз, которая приехала в Германию после начала полномасштабной войны в Украине, обнаружили мертвой 7 марта 2024 года на берега Рейна случайные прохожие.

Харьковчанка жила в центре для беженцев вместе с матерью и новорожденной дочерью.

Подозреваемые по делу – 43-летняя россиянка Инна О. и 44-летний немец Марко О. По версии следствия, они убили двух женщин, чтобы забрать ребенка себе. Преступники заманили беженцев, пообещав им помочь оформить документы в Германии.

Как писал OBOZ.UA:

– По данным СМИ, убийство и похищение пара преступников планировала длительное время. Инна и Марко О. уже имеют трех сыновей, но в декабре мужчина хвастался своему соседу, что в семье скоро будет еще девочка. Никаких признаков беременности у россиянки не было. Ее муж Марко работает мясником.

– Предварительно, Маргарита Разаз познакомилась c преступниками через интернет, когда уже искала роддом для себя. Инна О. и ее муж втерлись к украинке в доверие и даже помогали харьковчанке.

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