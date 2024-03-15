В Германии нашли ребенка убитой украинки, задержаны двое мужчин: всплыли новые подробности

В Германии нашли живым ребенка убитой украинки Маргариты Разаз. Младенец, появившийся на свет всего несколько недель назад, находился под наблюдением двух мужчин.

Об этом сообщила в пятницу полиция Мангейма, сообщает Bild. Двое мужчин, у которых нашли ребенка, были задержаны, их подозревают в убийстве.

Ребенок исчез после смерти своей матери, 27-летней украинки, в городе Хоккенхайм. Мужчин, у которых обнаружили ребенка, подозревают в убийстве женщины. Они предстали перед судом в четверг и затем были доставлены в исправительное учреждение.

Как заявили в полиции, в больнице ребенка тщательно осмотрели, он был невредим. Анализ ДНК подтвердил, что девочка является дочерью недавно погибшей гражданки Украины. Сейчас ею занимается управлением делами молодежи.

Правоохранители также пытаются установить местонахождение 51-летней матери погибшей. Специальная комиссия "Рампе" разыскивала женщину и ребенка с того момента, как было обнаружено тело 27-летней девушки.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Гоккенгайм (земля Баден-Вюртемберг) нашли мертвой 27-летнюю беженку из Украины по имени Рита, которую ранее считали пропавшей без вести. Тело девушки со следами насилия на берегу Рейна обнаружил случайный прохожий.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Меттман, что в земле Северный Рейн-Вестфалия, в Германии произошло нападение на 15-летнего подростка из Украины. Парень получил тяжелые травмы головы.

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