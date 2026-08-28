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В Киевской области в результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые. Все подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
339
Последствия российской террористической атаки
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Страна-террорист Россия утром в пятницу, 28 августа, нанесла очередной удар по Киевской области. В результате вражеской атаки в Бучанском районе погиб мужчина, есть раненые.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"К сожалению, утренняя атака врага унесла жизнь человека в Бучанском районе. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу", – говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Глава Киевской областной государственной администрации добавил, что в результате атаки дрона также пострадала женщина в Фастовском районе. Она получила порезы на руке – в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Последствия российского террора.
Последствия российского террора.
Последствия российского террора.

Что предшествовало

Россия в ночь на 28 августа атаковала склады "Новой почты" и предприятие в Бучанском районе Киевской области. Вспыхнули пожары.

Как писал OBOZ.UA, Россия в ночь на 27 августа нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в частности, были повреждены складские помещения, возникли пожары, есть пострадавшие.

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