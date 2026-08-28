В Киевской области в результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые. Все подробности и фото

Страна-террорист Россия утром в пятницу, 28 августа, нанесла очередной удар по Киевской области. В результате вражеской атаки в Бучанском районе погиб мужчина, есть раненые.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"К сожалению, утренняя атака врага унесла жизнь человека в Бучанском районе. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения. Его госпитализировали в местную больницу", – говорится в сообщении.

Глава Киевской областной государственной администрации добавил, что в результате атаки дрона также пострадала женщина в Фастовском районе. Она получила порезы на руке – в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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Что предшествовало

Россия в ночь на 28 августа атаковала склады "Новой почты" и предприятие в Бучанском районе Киевской области. Вспыхнули пожары.

Как писал OBOZ.UA, Россия в ночь на 27 августа нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в частности, были повреждены складские помещения, возникли пожары, есть пострадавшие.

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