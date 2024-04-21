Хотели бежать за границу: появились детали задержания военных, что напали на полицейских в Винницкой области

Подозреваемые в расстреле полицейских в Виннице намеревались покинуть территорию Украины. В усилиях по разоблачению нападавших участвовали все правоохранительные службы.

Об этом рассказала представитель Национальной полиции Украины, Елена Бережная в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Задержание преступников произошло 21 апреля в Одесской области.

"Все службы работали над тем, чтобы разоблачить нападавших. Так, им грозит пожизненное заключение. Находились они в заброшенном здании и намеревались уехать за границу", – рассказала Бережная.

По ее словам, причиной нападения на полицейских было то, что, по словам задержанных, они перевозили боевые гранаты. Однако реальные обстоятельства произошедшего будут установлены во время следствия, когда будут найдены вещественные доказательства.

Она отметила, что во время задержания этих военнослужащих – отца и сына – один из них, а именно старший, был ранен. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь, в больнице он не находится.

"Что касается их статуса, то проверяется их причастность к разведывательно-диверсионной группе. Причины их поступка и нападения на полицейских будут установлены следствием", – сказала спикер.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух злоумышленников, которые ночью 20 апреля убили полицейского в Винницкой области. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, убитым в Винницкой области в ночь на 20 апреля оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 г. он учился в Национальной академии внутренних дел и 1,5 года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Напомним, что в сети опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, которого ночью 20 апреля убили в Винницкой области. Злоумышленники напали на сотрудника полиции во время проверки документов и транспортного средства.

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