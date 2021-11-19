Сначала говорил, что ничего не помнит: экспертиза установила, кто был за рулем авто "мажора" в Харькове

За рулем автомобиля Infiniti, который совершил смертельное ДТП на улице Одесской в Харькове однозначно был 16-летний Николай Харьковский. К такому выводу пришла молекулярно-генетическая экспертиза.

Об этом сообщил в Facebook юрист Валентин Рыбин. По его словам, ДНК-профиль, имеющийся на фронтальной подушке безопасности Infinity, совпал с ДНК-профилем подростка.

"Таким образом, учитывая изображения с видеокамер, а также показания свидетелей происшествия – пассажиров автомобиля, которым управлял "несовершеннолетний гонщик", принимая во внимание данные экспертизы, можем с уверенностью утверждать о нахождении за рулем автомобиля именно подозреваемого", – отметил адвокат.

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Интересно, что ранее защитница Харьковского Инна Данилова утверждала, что он "не помнит", был ли за рулем.

"Он сильно ударился головой, не помнит ничего. Он помнит только силу удара", – говорила она.

Авария произошла вечером 26 октября – Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в Chevrolet Aveo, ехавший на разрешенный сигнал светофора по проспекту Гагарина. Оба автомобиля буквально разорвало на части.

В ДТП погиб 58-летний водитель Chevrolet Aveo. За рулем Infiniti был Николай Харьковский в 2005 году рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое молодых людей: Валерий Карякин, 16-летняя Елизавета Дусик и 19-летний Михаил Баранов, получившие тяжелые травмы и попавшие в реанимацию.

Пассажиры Infiniti до трагического события снимали на камеру огромную скорость, с которой мчался автомобиль. На этих кадрах Харьковский признался, что разогнал его до 200 км/ч.

По делу о смертельной аварии в Харькове возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

28 октября суд арестовал подростка на два месяца без альтернативы залога. Если вина Харьковского будет доказана, согласно санкции статьи ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Хотя, по словам адвокатов, существует опасность, что несовершеннолетний виновник резонансной аварии избежит наказания, если к ней не будет приковано внимание СМИ. К тому же подросток отказался сдать кровь на анализ даже после решения суда.

Дочь погибшего в резонансной аварии Игоря Носова Анастасия считает случившееся убийством. Также она не верит в искренность извинений Николая Харьковского.

За десять месяцев 2021 года на дорогах Украины зафиксировали более 154,4 тысяч дорожно-транспортных происшествий. По данным Патрульной полиции, эти аварии унесли жизни 2592 человек, еще 24 905 травмировались.

Более 16,5 тыс. ДТП произошло в стране в октябре, в том числе с участием несовершеннолетних водителей. О наиболее резонансных из них, среди которых и авария на Одесской в Харькове, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать Харьковского Марина Дегтярь заявила, что ее семья примет любой приговор суда в отношении сына.