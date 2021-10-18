Россия взяла в заложники миссию ОБСЕ на Донбассе, чтобы обменять на плененного ВСУ Косяка – Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов сказал, что Россия взяла в заложники миссию ОБСЕ на Донбассе. Таким образом страна-агрессор хочет обменять их на взятого в плен российского офицера Андрея Косяка.

Об этом он написал в Facebook. По словам Бутусова, российские спецслужбы захватили сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и запретили им выход за пределы места проживания.

Журналист добавил, что российская сторона требует освобождения Косяка, который якобы имел при себе документы Совместного центра контроля и координации, и потому ОБСЕ обязана за него отвечать. Но Бутусов напомнил, что полномочия СЦКК сама Россия фактически уничтожила в декабре 2017 года, тогда Россия заявила о выходе из СЦКК.

Видео дня

Напомним, что на Донбассе 13 октября был задержан боевик вооруженных формирований России Андрей Косяк, которого в Украине подозревают в умышленном убийстве. При себе у него обнаружили российский паспорт, а позднее в телефоне – видео обстрелов позиций украинских военных.

Также представители ОБСЕ были вынуждены прекратить работу из-за массовых протестов в связи с задержанием Косяка.

Момент задержания россиянина, который воевал на стороне террористического формирования "ЛНР", попало на видео.

Луганская областная прокуратура сообщила, что суд арестовал Косяка, из-за которого оккупанты блокировали представителей ОБСЕ на Донетчине.

"Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что Косяка подозревают в деятельности незаконных вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260 УК Украины). Наказание по этой статье – от 3 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября стало известно о приостановлении наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, чему послужили протесты у ее штаб-квартиры во временно оккупированном Донецке. В Министерстве иностранных дел Украины блокирование деятельности наблюдателей назвали недопустимыми.