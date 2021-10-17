Миссия ОБСЕ на Донбассе вынуждена остановить работу: названы причины

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбассе заявили о временном прекращении работы в связи с массовыми митингами протеста жителей у штаба на временно оккупированной Луганщине. Демонстранты настаивают на освобождении Андрея Косяка, который был задержан украинскими правоохранителями по подозрению в участии в террористических действиях и убийстве.

Об этом сообщило издание The Reuters, ссылаясь на главу специальной наблюдательной комиссии Яшара Халита Чевика. Накануне, 16 октября, демонстранты, поддерживаемые силами из Москвы, заблокировали вход в штаб-квартиру и не позволяли сотрудникам ни попасть внутрь, ни выйти.

"Мы пока не ощутили прямых агрессивных действий от сторонников сепаратистов, но и не ощущаем должной безопасности. Во избежание дальнейшего усугубления конфликта, мы временно останавливаем наши операции", – указал наблюдатель.

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Отметим, что митинги в поддержку боевика Косяка насчитывают до 200 человек. Участники приходят к зданию с плакатами и требуют отпустить террориста, которого, не без привлечения пропаганды, считают освободителем Донбасса от украинских "узурпаторов".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают провокации и открытую агрессию против армии ВСУ. За сутки 16 октября было зафиксировано более 10 нарушений режима тишины, достигнутого в рамках Нормандского саммита.