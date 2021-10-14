СБУ допросила боевика 'ЛНР', задержанного на Донбассе: на его телефоне нашли видео обстрела ВСУ

На линии разграничения на Донбассе задержали боевика террористической группировки "Луганская народная республика". Он разведывал позиции украинских военных под видом разминирования.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в четверг, 14 октября. Террориста допросили и сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленник имел при себе огнестрельное оружие. Он разведывал позиции Вооруженных сил Украины, что является нарушением достигнутых договоренностей в рамках Трехсторонней контактной группы. Террорист не имел права находиться на этой территории. Его задачей было разминирование соседнего участка. Там вскоре должны открыть пункт пропуска с временно оккупированными территориями.

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Кроме того, на его телефоне сотрудники СБУ нашли видео, как террористы обстреливают украинские позиции. На нем показано, что сначала задержанный ведет съемку обстрелов "селфи-камерой", а затем и сам берется за обстрелы.

"Я являюсь сотрудником Совместного центра координации и контроля. Меня задержали трое военнослужащих ВСУ. При мне была каска с символикой СЦКК, жилет с символикой и нарукавник. Также я сдал пистолет ПМ с обоймой, который взял без ведома руководства, нарушив наши внутренние правила (носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено. – Ред.)", – сказал задержанный во время допроса.

Террорист родился в городе Алчевск Луганской области. Он является участником одного из подразделений "6 отдельного мотострелков козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Его также подозревают в том, что в 2010 году он совершил умышленное убийство.

Как рассказали в СБУ, в 2014 году он принимал активное участие военных действиях на стороне террористов "ЛНР" против АТО\ООС – "служил" в минометном взводе. В частности, обстреливал из миномета позиции ВСУ в Попасной и Золотом.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ обнародовала видео допроса боевика "ЛНР", который сдался ВСУ. Оказалось, что он был вовлечен в террористическую деятельность на Донбассе родным отцом в 2014 году.