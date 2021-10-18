МИД Украины – о блокировании работы ОБСЕ на Донбассе: такие действия недопустимы

Накануне, 17 октября, стало известно о приостановлении наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе, чему послужили протесты у ее штаб-квартиры во временно оккупированном Донецке. В Министерстве иностранных дел блокирование деятельности наблюдателей назвали недопустимыми.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL отметил спикер МИД Олег Николенко. В Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) выразили такое же убеждение, при этом назвав методы оккупантов присущими международному терроризму.

"Действия Российской Федерации по препятствованию деятельности миссии ОБСЕ на временно оккупированной территории Украины являются недопустимыми. Блокирование и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии в Донецке – это элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению Минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", – заявил Николенко.

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Он напомнил, что еще в сентябре 2021-го россияне закрыли миссию наблюдателей ОБСЕ на своих пунктах пропуска через государственную границу "Гуково" и "Донецк". В частности, чтобы исключить наблюдение и скрыть от международного сообщества незаконные поставки оружия, боеприпасов и наемников из России на территорию Украины.

В то же время решение Постоянного совета ОБСЕ предусматривает гарантию безопасного и надежного доступа СММ на всей территории Украины для мониторинга ситуации в зоне российско-украинской войны.

"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижение, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность. Украина взаимодействует с международными партнерами для восстановления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", – отметил Николенко.

Тогда как в ТКГ заявили, что "российские вооруженные формирования прибегли к методам международного терроризма". Они привели такие факты из отчета наблюдателей. Так, в 16:03 в воскресенье, 17 октября, СММ зафиксировала, что автомобильные ворота передовой патрульной базы (ППБ) миссии в г. Горловка (неподконтрольном правительству Украины, расположенном в 39 км к северо-востоку от Донецка) были заперты с помощью цепи и навесного замка. А южнее ворот припаркован автомобиль с голубыми табличками "ДНР", который заблокировал выезд. Рядом наблюдатели ОБСЕ видели двух членов ФФ РФ.

Владелец отеля, где расположена ППБ, заявил сотрудникам миссии, мол, им не позволят покинуть помещение отеля. Мужчина сослался на "приказы от мэра Горловки " и предупредил, что все выходы из заведения заблокированы членами вооруженных формирований.

На камерах видеонаблюдения работники СММ увидели, что перед отелем были установлены три палатки, у которых собрались несколько человек.

Уже в 17:00 в гостиницу вошли двое мужчин 30-39 лет в гражданской одежде. Наблюдателям они позволили "свободно передвигаться по всему заведению и парковаться за ним", однако запретили покидать помещение, пока не будет освобожден член вооруженных формирований (Андрей Косяк. – Ред.), которого, по сообщениям, задержали ВСУ в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября.

"Эта ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода, и продолжается до сих пор", – добавили в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября в ОБСЕ заявили о фактах размещения российскими наемниками тяжелого вооружения на Донбассе. Речь идет о системе залпового огня, гаубицах и противотанковой пушке.