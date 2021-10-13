На Донбассе задержали боевика с паспортом РФ: в Украине его подозревают в убийстве. Фото

На Донбассе 13 октября был задержан боевик вооруженных формирований России Андрей Косяк, которого в Украине подозревают в умышленном убийстве. При себе у него был российский паспорт.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Он был в составе группы, которая проводила разведку на месте оставленных позиций Вооруженных сил Украины под видом представителей Специального центра контроля и координации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что провокацию террористы проводили во время общего заседание ТКГ.

"Около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию совершала разведку оставленных позиций ВСУ", – пояснили в украинской делегации.

Украинские военные задержали одного из членов группировки. Им оказался россиянин Косяк Андрей Валентинович 1978 года рождения.

При нем также обнаружили оружие и боеприпасы. В то же время выяснилось, что украинские правоохранительные органы подозревают задержанного в умышленном убийстве, совершенном в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре СБУ задержала боевика "ДНР", которого подозревают в обстреле позиций украинских военных.