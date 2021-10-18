Появилось видео задержания боевика 'ЛНР', из-за которого не давали работать ОБСЕ

Момент задержания россиянина, который воевал на стороне террористического формирования "ЛНР", попало на видео. Речь идет об Андрее Косяке.

Соответствующие кадры в своем Telegram-канале обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он также обратил внимание, что российские пропагандисты представляют задержанного якобы как "члена СЦКК ЛНР", которой в природе не существует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Отметим, что Косяк пытался разведать информацию об украинских позициях под видом представителя Специального центра контроля и координации.

Журналист напомнил, что боевик был вооружен, а в СЦКК могут входить только представители Украины или России. "СЦКК ЛНР" вообще не существует", – подчеркнул Цаплиенко.

(Видео Telegram Андрея Цаплиенко)

Напомним, что представители ОБСЕ были вынуждены прекратить работу из-за массовых протестов в связи с задержанием Косяка.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевик попался украинским военным 13 октября. Он проводил разведку позиций ВСУ под видом представителя СЦКК.

При себе у него обнаружили российский паспорт, а позднее в телефоне – видео обстрелов позиций украинских военных.