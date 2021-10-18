Появилось видео задержания боевика "ЛНР", из-за которого не давали работать ОБСЕ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Появилось видео задержания боевика 'ЛНР', из-за которого не давали работать ОБСЕ

Момент задержания россиянина, который воевал на стороне террористического формирования "ЛНР", попало на видео. Речь идет об Андрее Косяке.

Соответствующие кадры в своем Telegram-канале обнародовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он также обратил внимание, что российские пропагандисты представляют задержанного якобы как "члена СЦКК ЛНР", которой в природе не существует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Момент задержания Андрея Косяка.
Видео дня

Отметим, что Косяк пытался разведать информацию об украинских позициях под видом представителя Специального центра контроля и координации.

Задержанный Андрей Косяк.

Журналист напомнил, что боевик был вооружен, а в СЦКК могут входить только представители Украины или России. "СЦКК ЛНР" вообще не существует", – подчеркнул Цаплиенко.

(Видео Telegram Андрея Цаплиенко)

Пост Андрея Цаплиенко.

Напомним, что представители ОБСЕ были вынуждены прекратить работу из-за массовых протестов в связи с задержанием Косяка.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевик попался украинским военным 13 октября. Он проводил разведку позиций ВСУ под видом представителя СЦКК.

При себе у него обнаружили российский паспорт, а позднее в телефоне – видео обстрелов позиций украинских военных.

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