Родственники пилота Табанюка назвали авиакатастрофу в Коломые заказным убийством

В субботу, 31 июля, в Коломые с военными почестями проводили в последний путь пилота Игоря Табанюка, который три дня назад погиб в авиакатастрофе с СУ-27. Родные признались: до сих пор не верят в то, что мужчины больше нет, а крушение считают заказным убийством.

Профессионального летчика похоронили на кладбище в Королевке, рядом с могилой младшего сына Дениса, который в 2013 году тоже не вернулся из полета. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Проститься с Табанюком в центр Коломые пришли сотни людей, его коллеги и друзья съехались со всей страны. Мужчину хоронили в закрытом гробу – ведь самолет взорвался и сгорел вместе с домом, где упал.

Впервые после трагедии открыл ворота местный аэродром, где Игорь Табанюк последние 10 лет возрождал малую авиацию Украины: он основал летную школу, каждый год проводил популярный авиафестиваль. И именно откуда отправился в полет, который для него стал последним.

Коллеги и друзья Игоря Табанюка, которые много раз пересмотрели случайно снятое отдыхающими видео падения СУ-27, теряются в догадках о том, что могло случиться.

"Высота ни была критическая. То есть, на той высоте можно было исправить ошибки. Он бы такие ошибки исправил. Если бы это было в его руках", – отметил один из них.

"Сразу видно, что он не воспользовался спасательной системой. Значит, все шло нормально. И буквально за несколько секунд могло что-то случиться – или пассажир не так повел себя или, может, пассажиру стало плохо, или что-то с данным оборудованием", – добавил другой пилот.

Со своей стороны президент Украинской авиационной ассоциации Геннадий Хазанов отметил, что самолет однозначно был в технически исправном состоянии.

"Игорь Петрович на здоровье не жаловался никогда – бывший военный летчик. К этому тоже вопросов нет. То есть, могло быть что-то на борту с чем-тосвязано. С блокировкой управления", – предположил он.

В то же время родные погибшего пилота выразили убеждение, что крушение кто-то подстроил. Его сын, тоже Игорь, подчеркнул, что на отца в последнее время сыпались угрозы и провокации. Он даже собирался вывезти из Коломыи свою семью. И все это, убеждены, из-за аэродрома, который у Табанюка пытались отобрать.

"Во-первых, в понедельник он заявил следователю и моей матери: если в ближайшее время что-то случится, то это – он назвал фамилии – виновные и причастные к этому люди. Второе, после прилета на аэродром я не обнаружил на камерах видеонаблюдения никакой видеозаписи. Это большое подозрение для меня. Написал заявление в полицию", – рассказал сын погибшего пилота.

Известно, что к расследованию причин авиакатастрофы присоединились эксперты из США, чьи граждане тоже погибли, Словакии и Австрии, где разрабатывали двигатель и само воздушное судно. Украинские следователи никаких версий трагического события до сих пор не озвучили.

Напомним:

в среду, 28 июля, в селе Шепаровцы на Прикарпатье частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате ЧП погибли 4 человека, среди которых профессиональный летчик Игорь Табанюк.

В сети опубликовали видео момента падения самолета случайно попал на запись. После в небо поднялся столб дыма, пожарные тушили огонь больше часа.

О том, что авиакатастрофу могли подстроить, говорил и украинский ведущий-путешественник Дмитрий Комаров, который хорошо знал Игоря Табанюка. По его словам, аэродром у пилота пытались "отжать". Другие знакомые летчика тоже соглашались с такой версией.

Игорь Табанюк впервые в небо поднялся 40 лет назад. В 2009-м мужчина чуть не погиб в Гималаях, когда совершал полет на парапланере. Подробнее об опытном военном летчике Украины, чью жизнь забрала авиакатастрофа, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что самолет Игоря Табанюка 28 июля упал на дом семьи гандболистки Анастасии Корчевой. Люди успели спастись, но все вещи в доме сгорели, и теперь члены гандбольной команды ХК "Ника" (молодежный клуб "Реал" Николаев), где играет девушка, собирают помощь.