Учились в Иерусалиме: появились фото и новые данные о жертвах крушения самолета на Прикарпатье

При крушении самолета в Ивано-Франковской области, помимо пилота Игоря Табанюка, погибли трое 20-летних пассажиров-иностранцев – двое граждан США и один Великобритании.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Отмечается, что молодые люди заказали экскурсионный полет у Табанюка. Пока не установлено, кому принадлежал самолет, ведь документы сгорели во время пожара. Вероятно, самолет принадлежал украинцу, но требуется это юридически установить.

Издание The Yeshiva World, назвало имена погибших:

Амром Фромовиц (Amrom Fromowitz) из Монси (США)

Лазер Брилл (Lazer Brill) из Вильямсбурга (США)

Херши Вайс (Hershy Weiss) из Лондона (Великобритания)

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Известно, что погибшие учились в Иерусалиме (Израиль). Они вместе с другими студентами путешествовали по Украине, в частности целью было посещение святых мест.

Подчеркнем, что на место происшествия прибыли специалисты Национального бюро гражданской авиации для проведения дополнительного осмотра. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следователи областного управления полиции назначили ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.

Напомним, что 28 июля на Прикарпатье на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате ЧП погибли 4 человека, среди которых профессиональный летчик Игорь Табанюк.

Позже были названы возможные причины трагедии. Ведущий-путешественник Дмитрий Комаров предположил, что в самолете могло отказать управление или пилот потерял сознания. Правоохранители же событие предварительно квалифицировали как нарушение правил воздушных полетов.

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