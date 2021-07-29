Учились в Иерусалиме: появились фото и новые данные о жертвах крушения самолета на Прикарпатье

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Расследования
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Учились в Иерусалиме: появились фото и новые данные о жертвах крушения самолета на Прикарпатье

При крушении самолета в Ивано-Франковской области, помимо пилота Игоря Табанюка, погибли трое 20-летних пассажиров-иностранцев – двое граждан США и один Великобритании.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на источник. Отмечается, что молодые люди заказали экскурсионный полет у Табанюка. Пока не установлено, кому принадлежал самолет, ведь документы сгорели во время пожара. Вероятно, самолет принадлежал украинцу, но требуется это юридически установить.

Издание The Yeshiva World, назвало имена погибших:

  • Амром Фромовиц (Amrom Fromowitz) из Монси (США)

  • Лазер Брилл (Lazer Brill) из Вильямсбурга (США)

  • Херши Вайс (Hershy Weiss) из Лондона (Великобритания)

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Погибшие студенты

Известно, что погибшие учились в Иерусалиме (Израиль). Они вместе с другими студентами путешествовали по Украине, в частности целью было посещение святых мест.

Подчеркнем, что на место происшествия прибыли специалисты Национального бюро гражданской авиации для проведения дополнительного осмотра. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следователи областного управления полиции назначили ряд экспертиз, в том числе для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет.

Напомним, что 28 июля на Прикарпатье на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате ЧП погибли 4 человека, среди которых профессиональный летчик Игорь Табанюк.

Позже были названы возможные причины трагедии. Ведущий-путешественник Дмитрий Комаров предположил, что в самолете могло отказать управление или пилот потерял сознания. Правоохранители же событие предварительно квалифицировали как нарушение правил воздушных полетов.

На дом упал самолет
После падения произошел пожар
Сгоревший дом
Дом после падения на него самолета

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Игорь Табанюк впервые поднялся в небо 40 лет назад. Подробнее о наиболее опытном военном летчике Украины, чью жизнь забрала авиакатастрофа, читайте в материале.

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