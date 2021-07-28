На Прикарпатье упал легкомоторный самолет, погибли 4 человека. Фото

В среду, 28 июля, около села Шепаровцы на Прикарпатье на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. В результате ЧП погибли 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. В результате падения произошло возгорание.

Самолет упал ориентировочно в 13:40, а в 13:58 пожар был локализован. К тушению привлечены 10 человек и три единицы техники. Причина крушения и имена погибших не названы.

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Добавим, что за последний год в Украине произошел ряд авиакатастроф с легкомоторными самолетами. Так, в Тернопольской области упал легкомоторный самолет, в результате чего погиб один человек. Катастрофа произошла неподалеку от села Золотая Слобода в Козовском районе.

Ранее ранее вблизи села Гоголев, что в Броварском районе Киевской области, упал самолет. Два человека – пилот и инструктор – выжили, хотя и получили травмы.

Возле села Наливайковка Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет, на борту находилось два человека.

В Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". В катастрофе погибли два человека.

Под Львовом возле кладбища села Сокольники упал и разбился транспортный самолет АН-12.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии потерпел крушение маломестный самолет с четырьмя людьми на борту. В результате аварии погибли трое из них.