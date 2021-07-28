Авиакатастрофа на Прикарпатье: момент падения самолета попал на видео

Момент крушения легкомоторного самолета WT-10 Advantic на Прикарпатье случайно попал на видеозапись. В катастрофе погибли четыре человека, в том числе профессиональный летчик Игорь Табанюк.

Ролик был опубликован на YouTube-канале пользователем под именем Диана. На нем видно, что борт падает, а затем в небо поднимается столб дыма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Случайно сняли последние секунды падения самолета в Коломые (борт разбился в селе Шепаровцы под Коломыей). Произошло примерно в 13:30", – отметила автор.

Видео дня

В Ивано-Франковской ОГА уточнили, что в результате аварии среди погибших трое иностранцев. Выясняется гражданами каких именно стран они были.

Пожар на площади 100 кв. м, который вспыхнул после падения самолета на жилой дом, потушен. К ликвидации были привлечены 36 человек личного состава и 8 единиц техники.

(Видео – YouTube Диана)

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет упал в селе Шепаровцы на Прикарпатье 28 июля. Борт рухнул на частный жилой дом. В результате ЧП погибли 4 человека, среди которых профессиональный летчик Игорь Табанюк, и трое иностранцев. До падения борт осуществил 5 успешных вылетов.