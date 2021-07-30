Крушение самолета Табанюка под Коломыей могли подстроить: названа причина

Крушение самолета легендарного пилота Игоря Табанюка в селе Шепаровцы Коломыйского района могло быть подстроено. Вероятная причина – борьба за землю.

Такую версию озвучивают знакомые погибшего. В частности, близкий друг Табанюка телеведущий Дмитрий Комаров писал в Facebook, что последний год у Игоря был тяжелый, так как аэродром, дело всей его жизни, пытались "отжать".

По его словам, Табанюк за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл там летную школу, проводил праздники для всех желающих.

Комаров обратился к руководству города и страны с призывом, чтобы дело жизни летчика не погибло после его смерти.

Видео дня

"Этот аэродром обязан быть назван именем Игоря Табанюка", – призвал телеведущий.

Мэр Коломыи Богдан Станиславский еще в апреле писал в Facebook, что снова будет убеждать профильную комиссию и всех депутатов городского совета продлить аренду земли под стоянки самолетов и рулежные дорожки.

"Иначе сертификация аэропорта, который более десятка лет так профессионально развивал Игорь Табанюк, будет потеряна. Для этого нужно решение депутатов", – подчеркивал он.

Иначе аэродром бы просто перестал работать.

Местные жители в комментариях тоже высказали мнение, что катастрофа – это не что иное как убийство Табанюка из-за земли под ангарами.

Также Комаров и Станиславский обсуждали детали трагедии в эфире 1+1:

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Табанюк погиб в этой авиакатастрофе вместе с тремя пассажирами-иностранцами. Легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic упал на жилой дом.

Среди причин называют отказ управления и даже потерю сознания пилота.