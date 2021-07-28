Прерванный полет. История жизни легендарного военного пилота Игоря Табанюка, погибшего в авиакатастрофе

28 июля 2021 года в Ивано-Франковской области произошла трагедия. Около 13.40 на один из жилых домов в селе Шепаровцы упал легкомоторный спортивный самолет. С огнем, вспыхнувшим на месте крушения, пожарные боролись более часа. Никто из четырех человек, находившихся в самолете, не выжил.

А после стало известно, что в этой катастрофе погибли трое иностранцев-пассажиров и пилот – один из опытнейших военных летчиков Украины Игорь Табанюк. Через 40 лет после первого полета небо его забрало.

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Профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк свой первый полет совершил в далеком 1981 году. Сын пилота и внук военного, он грезил небом с детства.

"Когда полетел на учебном самолете Л-39 с инструктором, тогда был самый памятный полет. Я стремился к этому три года, не мог пройти медкомиссию. Запомнился тем, что от переживания текла кровь из носа, и я не мог ее остановить", – рассказывал сам Табанюк журналистам "Общественное Карпаты".

Как и отец, молодой Игорь тоже выбрал военную авиацию. Правда, поступить в летное училище он смог только с четвертого раза – от волнения каждый раз при прохождении медкомиссии перед вступлением он "срезался" на кардиограмме.

Впрочем, в итоге Табанюк таки оказался среди курсантов Черниговского авиационного училища, которое успешно закончил. Был на "ты" с L-39, МиГ-21, освоил Як-28, Су-24 МР...

После выпуска служил в Венгрии, Азербайджане. А в 1985 году по службе переехал вместе с женой Оксаной в город Коломыя, где в течение 6 лет был командиром эскадрильи, а затем – заместителем командира полка по летной подготовке. Здесь, в уютном западноукраинском городе, семья и осела.

В 2002-м Игорь Табанюк закончил службу в звании полковника. Летчик первого класса с налетом более чем в тысячу часов, оставил армию, потому что не смог мириться с распространенным в тогдашней армии принципом "я начальник, ты дурак". Последней точкой для Игоря стал конфликт с проверяющим из штаба по поводу надуманных претензии последнего к конспектам лекций опытного пилота – сначала из-за языка, а после - из-за трех пропущенных запятых... Табанюк сам написал рапорт на отставку.

Но оставив армию, от неба Игорь отказаться не смог. И параллельно с развитием семейного бизнеса по продаже керамической плитки и сантехники, взялся развивать уже гражданскую авиацию.

Началось все с парапланов. Создав в Коломые кружок парапланеристов, Игорь Табанюк с единомышленниками взялся путешествовать по Украине и миру.

"Грезил авиацией. Снились полеты. Занялся парапланерным спортом, быстро освоил технологию полетов, нашел единомышленников. В 2009-м мы отправились на международные соревнования в Индию. Это горная часть страны, район Гимачал Прадеш. Там надлежащие условия для парящих полетов. Прилетели заранее, чтобы потренироваться", – вспоминал Игорь в разговорах с журналистом " Голоса Украины".

Это путешествие едва не стало для него последним. Во время одного из полетов параплан Игоря попал в "ротационный" поток воздуха – и рухнул на скалы. Мужчина чудом выжил – и 6 суток с травмированным позвоночником, под дождем и снегом, без еды и связи провел в каменной ловушке. И пока исследователи искали тело пилота (все были убеждены, что Игорь погиб), а жена Оксана обивала пороги министерств, чтобы разыскать мужа живым или мертвым – он пытался починить параплан и определить оптимальный маршрут.

Спас Табанюка индийский пилот вертолета, бывший военный летчик Ровиндор Сингх, который осуществил рискованную посадку одной лыжей на край скалы, где находился Игорь.

"...Ощущение, что спасен, – просто невероятное! Впервые понял, что не умру. Душа запела, когда приземлились в Палампуре. Меня фотографируют, а я не могу остановить слезы, общаюсь по телефону с женой... С тех пор остались теплое чувство благодарности. Тот аэродром в горах – уникален. И нам надо такую поисково-спасательную службу, хоть Карпаты менее опасны", – вспоминал впоследствии Табанюк.

Кому-то подобный опыт навсегда отбил бы охоту садиться за штурвал. Но Табанюк, восстановившись после травмы, снова поднялся в небо.

Уже в следующем году он начал создавать аэродром в Коломые на базе остатков гражданского аэродрома с полуразвалившейся помещениями и заросшей взлетной полосой. Вместе с партнером-однополчанином Табанюк приобрел легкомоторный самолет "Зодиак-601". Со временем летный парк существенно разросся, а на коломыйский аэродром потянулись пилоты-новички, которых Игорь учил летать. Среди "воспитанников" Табанюка – Дмитрий Комаров, Александр Шумский, Мария Берлинская.

Параллельно Табанюк успевал заниматься развитием основанной им же ОО "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации".

"Все это время активно развиваемся. Провели 10 авиафестивалей Drive for Live Fest. Каждый раз все масштабнее, участники даже из-за границы... . Наращиваю материальную базу, приобрел самолеты, провел коммуникации. Охрана, пожарный водоем, зоны отдыха. Пропагандируем малую авиацию среди молодежи, обучение пластунов...", – делился достижениями Табанюк еще весной этого года.

Любовь к полетам он передал двум своим сыновьям – старшему Игорю и младшему Денису.

Младший, казалось, полностью перенял талант отца – несмотря на юный возраст он быстро осваивал все типы самолетов. И, как и папа, мечтал о военной авиации.

А в сентябре 2013-го произошла трагедия.

"В тот день мы с Денисом отрабатывали высший пилотаж, и вечером сын должен был возвращаться в Киев, как раз женился. Денис предложил проработать с техником низовую посадку. Я согласился, но с условием: по два полета с поочередной посадкой. Делают еще и пятый. Слышу удар... На высоте 30 метров самолет сваливается, затрагивает электрические провода.

Короткое замыкание - падают и сгорают оба... Для меня это горе на всю жизнь. Сын забрал мою смерть. Виню себя, что дал разрешение на эти полеты. Год после трагедии был страшным отчуждением. Старший сын Игорь, тоже пилот, вообще остыл к полетам. Ради Дениса продолжаю это дело", – рассказывал впоследствии Игорь Табанюк.

На момент гибели его сыну было всего 24 года.

После гибели младшего сына Игорь Табанюк еще много раз поднимался в небо. Он продолжил развивать аэродром "Авиаколо" (такое название для отца детища придумал Денис, сократив словосочетание "Авиация Коломыи"), организовывал авиафестивали и проводил благотворительные полеты...

По словам известного ведущего-путешественника Дмитрия Комарова, который был другом Игоря Табаннюка, летчик был лучшим в своем деле в Украине. Он просто жил небом и мечтал развить в Украине малую авиацию и делал для этого возможное и невозможное. Семья Табанюков полностью отдавала себя любимому делу и прививала любовь к авиации другим. Команда Комарова и Табанюка в свое время установила рекорд Украины, посетив максимальное количество аэродромов (33) за 3 дня.

Он до последнего не мог представить жизнь без неба, которое дарило ему моменты наивысшего счастья и стало причиной наибольшего горя.

Сегодня Игорь Табанюк поднялся в небо в последний раз.