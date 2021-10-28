Находившаяся в Infiniti девушка рассказала, кто был за рулем авто во время ДТП в Харькове

16-летняя Елизавета Дусик, которая пострадала в ДТП на ул. Одесской в Харькове, сказала, что за рулем авто Infiniti был Николай Харьковский. Подросток уже дала показания в полиции.

Со слов матери Натальи Дусик, ее дочь сидела на переднем сидении. Сзади сидели двое ее друзей – Михаил и Валерий, передает Newsroom.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – говорила женщина.

С ее слов, дочь оказалась в машине по случайности. Харьковский – общий знакомый, а не ее парень, как пишу в сети.

"Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", – отмечала Дусик.

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Мать добавила, что дочь с переломом ноги поместили в областную больницу под наблюдение травматолога. Дусик сказала, что уже на лекарства было потрачено 8 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, двигаясь на огромной скорости по улице Одесской, врезался в машину марки Chevrolet Aveo, которая ехала на разрешающий сигнал светофора по проспекту Гагарина. В итоге транспортные средства буквально разорвало на части, один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения.

Также известно, что отец 16-летнего Николая работает продавцом мяса на на Благовещенском (Центральном) рынке. А мама проживает в Австралии и материально обеспечивает сына.