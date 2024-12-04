По делу о ДТП в Днепре суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру BMW: что ему инкриминируют. Видео

Несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW, водитель которого в Днепре на Набережной Заводской устроил смертельное ДТП, избрана мера пресечения. Арсений Бессонов обязан провести 60 суток под круглосуточным домашним арестом.

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В среду, 4 декабря, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей и прокуроров. Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области напомнило, что 17-летнему гражданину объявлено о подозрении за неоказание помощи лицу, находившемуся в опасном для жизни состоянии.

Действия пассажира квалифицированы по ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины.

На заседании суда Бессонов не признал свою вину. Он сказал, что не понимает, в чем виноват, и якобы "также является пострадавшим в аварии".

Бессонов утверждает, что он увидел, что одна из потерпевших уже умерла, поэтому ничем не мог помочь, "так как не имеет медицинского опыта". Также прозвучала фраза, что он "ушел, а потом вернулся".

Напомним: 17-летний Арсений Бессонов, по информации правоохранителей, в момент аварии якобы был пассажиром, а не водителем BMW.

Второй фигурант – 19-летний Валерий Олещенко – является главным подозреваемым в расследовании, поскольку он, как считают следователи, управлял автомобилем. Недавно стало известно, что он находится на испытательном сроке за другое преступление и мог быть должен крупную сумму.

Суд избрал Олещенко меру пресечения в виде 60 дней безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло 1 декабря в Днепре рядом с остановкой общественного транспорта "Детский комбинат". BMW на большой скорости влетел в Ford. Погибла 10-летняя пассажирка Ford. Водитель этой машины и еще трое пассажиров (среди которых двое детей) получили тяжелые травмы.

– Судя по видеокадрам, которые оказались в распоряжении нашего издания, за 50 минут до смертельного ДТП за рулем BMW был 19-летний Олещенко.

– Все уголовные производства, касающиеся этой аварии в Днепре, будут дальше расследоваться в центральном аппарате полиции.

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