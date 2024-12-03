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Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео

Анна Паскевич
Расследования
2 минуты
2,1 т.
Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео

За 50 минут до смертельного ДТП в Днепре, вследствие которой погибла десятилетняя девочка, за рулем BMW, на скорости влетевшего в Ford с детьми, был 19-летний Валерий Олещенко. Некоторое время он со своим другом катался по городу и посетил McDonald's в 800 метрах от места трагедии.

Видео дня

Об этом свидетельствуют эксклюзивные видеокадры, опубликованные OBOZ.UA. Судя по ним, в 18:26 приятели приехали в заведение "МакДональдс", расположенное на улице Юрия Кондратюка, 2к.

За рулем в этот момент находился Валерий.

Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео

Сделав заказ, в 18:38 оба сели в авто и поужинали.

Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео
Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео

В 18:56, за 50 минут до ДТП, они отъехали от ресторана, за рулем также находился Валерий Олещенко.

Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео

Поскольку заведение питания расположено в 800 м от места аварии, а ДТП произошло в 19:45, очевидно, парни еще некоторое время катались по городу.

Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео
Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео
Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео
Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео
Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео