Смертельное ДТП в Днепре: стало известно, кто был за рулем авто за 50 минут до аварии. Эксклюзивное видео

За 50 минут до смертельного ДТП в Днепре, вследствие которой погибла десятилетняя девочка, за рулем BMW, на скорости влетевшего в Ford с детьми, был 19-летний Валерий Олещенко. Некоторое время он со своим другом катался по городу и посетил McDonald's в 800 метрах от места трагедии.

Видео дня

Об этом свидетельствуют эксклюзивные видеокадры, опубликованные OBOZ.UA. Судя по ним, в 18:26 приятели приехали в заведение "МакДональдс", расположенное на улице Юрия Кондратюка, 2к.

За рулем в этот момент находился Валерий.

Сделав заказ, в 18:38 оба сели в авто и поужинали.

В 18:56, за 50 минут до ДТП, они отъехали от ресторана, за рулем также находился Валерий Олещенко.

Поскольку заведение питания расположено в 800 м от места аварии, а ДТП произошло в 19:45, очевидно, парни еще некоторое время катались по городу.