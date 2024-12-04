Расследование дела о ДТП в Днепре, в котором погиб ребенок, передали полиции

Все уголовные производства, касающиеся смертельного ДТП в Днепре 1 декабря, будут дальше расследоваться в центральном аппарате полиции. Главное следственное управление НП направило соответствующее инициативное письмо в Офис генерального прокурора 3 декабря.

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Об этом на брифинге во вторник сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев. "Это резонансное дело теперь будем расследовать под процессуальным руководством ОГП Украины", – сказал он.

Также ГСУ инициировало изменение подследственности в уголовных производствах, касающихся аварии, произошедшей летом этого года, когда водитель этого же авто сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра.

Сейчас к работе привлечены опытные следователи и оперативники, продолжающие исследование и сбор доказательств.

"Прокуроры изучили материалы уголовного производства, установлено наличие достаточных доказательств причастности 19-летнего гражданина, находившегося за рулем BMW, ему поставлено в известность о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству следователя, которое поддержали прокуроры, ему сегодня [3 декабря] суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", – сообщил заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко.

Что касается 17-летнего пассажира авто, то ему объявлено подозрение за 136 УК. Мера пресечения для него – круглосуточный домашний арест.

По информации начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Днепропетровской области Андрея Бондаренко, после ДТП водитель с места происшествия скрылся, также с ним находился несовершеннолетний пассажир.

Они вернулись на место инцидента примерно через час. Согласно имеющимся сведениям, в том числе и видео с камер наблюдения, последним за рулем BMW был совершеннолетний фигурант.

Напомним: трагическое ДТП было совершено 1 декабря в Днепре. В результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка, пассажирка Ford. Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Также подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир BMW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кадры с камер видеонаблюдения показывают, что за 50 минут до смертельного ДТП в Днепре за рулем BMW, на скорости влетевшего в Ford с детьми, был 19-летний Валерий Олещенко. Некоторое время он со своим другом катался по городу и посетил McDonald's в 800 метрах от места трагедии.

– 2 декабря водителя BMW официально уведомили о подозрении в совершении смертельной аварии. 17-летним пассажиром авто, по данным СМИ, был "мажор" Арсений Бессонов.

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