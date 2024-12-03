Суд избрал меру пресечения обвиняемому по делу о ДТП в Днепре, в котором погиб ребенок

В Днепре закончилось судебное заседание по смертельному ДТП на Набережной Заводской. На нем избрали меру пресечения для 19-летнего подозреваемого Валерия Олещенко – 60 дней безальтернативного содержания под стражей.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Ранее адвокат подозреваемого обратился с просьбой перенести заседание для ознакомления с делом.

Свою вину 19-летний подозреваемый не признает и отказывается комментировать, был ли он за рулем BMW в момент аварии. Также стало известно, что парень уже был судим до этого.

Суд удовлетворил меру пресечения, которую просила прокуратура, в виде 60 дней безальтернативного содержания под стражей.

По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины), избрана мера пресечения.

Он взят под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток.

Напомним, 17-летний Арсений Бессонов, являющийся фигурантом резонансного ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка и пострадали еще несколько человек (в том числе двое детей), по информации правоохранителей, в момент аварии якобы был пассажиром, а не водителем. Однако есть причины подозревать, что это не так. Также выяснилось, что второй фигурант – 19-летний Валерий Олещенко – находится на испытательном сроке за другое преступление и мог быть виноват крупную сумму

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре вечером 1 декабря произошло смертельное ДТП – столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека (среди которых двое малолетних детей) пострадали. 10-летняя пассажирка, погибшая на месте ДТП, ехала в Ford. Травмы получили водитель и три других пассажира указанного транспортного средства.

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