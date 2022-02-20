Остался сын и родители: названо имя второго украинского военного, погибшего на Донбассе

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Стало известно имя второго военнослужащего Вооруженных сил Украины, погибшего в субботу, 19 февраля, во время вражеского минометного обстрела на Донбассе. Им оказался водитель мотопехотной роты Денис Кононенко, мужчина был родом из города Тульчин Винницкой области.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов. Он также опубликовал фото погибшего Героя.

Борзов сообщил, что солдат Кононенко получил несовместимое с жизнью ранение в 12:40. Медики не смогли спасти военнослужащего, его сердце остановилось.

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Погибшему Денису Кононенко было 34 года, дома у него остались родители и сын 2008 года рождения.

"Соболезнования родным и близким защитника Украины", – написал глава Винницкой ОГА.

Напомним: жертвами обстрелов со стороны российско-оккупационных войск стали два украинских военных.

Капитан Антон Сидоров погиб 19 февраля при обстреле наемниками РФ поселка Мироновский. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Сидоров служил в 30-й ОМБр. У защитника Украины осталось трое маленьких детей – девочки в возрасте 1, 6 и 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки наемники РФ 136 раз нарушали тишину на Донбассе. Погибли два украинских защитника, еще пятеро получили травмы.

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