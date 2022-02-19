Появилось фото одного из погибших на Донбассе украинских защитников

Одним из погибших в зоне ООС 19 февраля воинов Вооруженных сил оказался украинский разведчик, капитан Антон Сидоров. Он служил в 30-ом ОМБр. У защитника Украины осталось трое маленьких детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова. Она опубликовала фото Сидорова и подчеркнула: "Герои Украины навсегда в наших сердцах".

"Я вам не могу передать насколько этот человек был благородным, честным и воспитанным. Душа болит. Элита нации отдает жизнь в самое тяжелое для страны время", – написала она.

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О гибели Антона Сидорова также сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности. Глава государства сообщил, что защитник погиб в шесть часов утра в результате обстрела из артиллерийского оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.

У Сидорова осталось три дочери – десяти, шести и одного года. Он получил осколочное ранение в голову, не совместимое с жизнью.

Президент отметил, что не знает, о чем Сидоров думал в последние минуты своей жизни, но, по убеждению Зеленского, он не понимал, какая адженда нужна для встречи, чтобы закончить войну, но знал, что Россия лжет по поводу противостояния на Донбассе.

Напомним, что в ООС утром 19 февраля сообщали, что военнослужащий погиб у поселка Мироновское в Бахмутском районе Донецкой области. Обстрел велся из направления Нижнее Лозовое с применением артиллерии калибра 122 мм, было произведено 15 выстрелов.

Позже в ООС сообщили, что в течение субботы, 19 февраля, на Донбассе в результате обстрела погибли два украинских военных, еще четверо защитников Украины получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне обострения ситуации на Донбассе в зону Операции Объединенных сил прилетели народные депутаты из фракции "Слуга народа". На одной из позиций нардепы и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.