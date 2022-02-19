Двое украинских военных погибли при обстреле на Донбассе, еще четверо ранены – штаб ООС

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В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 19 февраля, в результате обстрела погибли двое украинских военных. Еще четверо защитников Украины получили ранения.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook по состоянию на 17:00. Военнослужащие получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

В ООС сообщили, что вооруженные формирования России 70 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, оккупанты обстреляли:

шесть раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;

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Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

Болотное – из минометов калибра 82 мм;

Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

Широкино – из минометов калибра 120 мм;

Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм;

три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм;

три раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

три раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

дважды Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

четыре раза Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета;

дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;

пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза Крымское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

дважды Опросное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Лопаскино – из минометов калибра 82 мм;

трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды Станицу Луганскую – из танка и минометов калибра 120 мм;

Прицепка – из минометов калибра 120 мм;

Сизое – из минометов калибра 120 мм;

Новогригоревку – из артиллерии калибра 122 мм;

пять раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм;

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм;

три раза Шумы – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

трижды Зайцевое – артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм;

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм;

Богдановку – из минометов калибра 120 мм;

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм;

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне обострения ситуации на Донбассе в зону Операции Объединенных сил прилетели народные депутаты из фракции "Слуга народа". На одной из позиций нардепы и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.