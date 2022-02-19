Двое украинских военных погибли при обстреле на Донбассе, еще четверо ранены – штаб ООС
В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 19 февраля, в результате обстрела погибли двое украинских военных. Еще четверо защитников Украины получили ранения.
Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook по состоянию на 17:00. Военнослужащие получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.
В ООС сообщили, что вооруженные формирования России 70 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В частности, оккупанты обстреляли:
шесть раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;
Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм;
четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
Болотное – из минометов калибра 82 мм;
Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
Широкино – из минометов калибра 120 мм;
Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм;
три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм;
три раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
три раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
дважды Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
дважды Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
четыре раза Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета;
дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;
пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза Крымское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;
дважды Опросное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Лопаскино – из минометов калибра 82 мм;
трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;
дважды Станицу Луганскую – из танка и минометов калибра 120 мм;
Прицепка – из минометов калибра 120 мм;
Сизое – из минометов калибра 120 мм;
Новогригоревку – из артиллерии калибра 122 мм;
пять раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм;
Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм;
три раза Шумы – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;
трижды Зайцевое – артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм;
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм;
Богдановку – из минометов калибра 120 мм;
Авдеевку – из минометов калибра 120 мм;
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне обострения ситуации на Донбассе в зону Операции Объединенных сил прилетели народные депутаты из фракции "Слуга народа". На одной из позиций нардепы и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие.