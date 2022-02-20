Оккупанты устроили обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 136 обстрелов, у ВСУ есть потери

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Наемники незаконных вооруженных формирований России за прошедшие сутки 136 раз нарушали тишину на Донбассе, из которых 116 были с применением против украинских Объединенных сил запрещенного "Минском" вооружения. Действия врага привели к гибели двух воинов ВСУ, получивших осколочные ранения.

Кроме этого, пострадали еще пятеро защитников Украины: четверо получили ранения разной степени тяжести и находятся в медучреждениях, один – боевое травмирование. О напряженной ситуации на фронте, где с утра этих суток оккупанты продолжают обстрелы, сообщает штаб ООС в Facebook.

В субботу, 19 февраля, российско-оккупационные войска обстреляли:

семь раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;

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Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза Старогнатовку – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

трижды Новоселовку и дважды Водяное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды Болотеное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

Широкино – из минометов калибра 120 мм;

трижды Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз Новогнатовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

четыре раза Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды Южное – из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

пять раз Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета;

дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;

девять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

пять раз Крымское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

четыре раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды Лопаскино – из минометов калибра 82 мм;

пять раз Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

трижды Причепыловку, Сизое и семь раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм;

Новогригоровку и Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза Шумы – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз Зайцевое – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;

десять раз Станицу Луганскую – сперва из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, а затем снова с последних двух вооружений, а также БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды Трехизбенку и столько же Богдановку – из минометов калибра 120 мм;

дважды Пески – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

снова Новогнатовку, Опытное, Авдеевку, а также Новоселовку Вторую, Новотошковское, Новоалександровку и Чермалик, – из минометов калибра 120 мм.

В Донецкой области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", который пересек линию столкновения.

Военные отмечают, что наиболее циничным был обстрел оккупантами контрольного пункта въезда-выезда "Счастье" на Луганщине. В прошлую субботу он трижды попадал под прицельный огонь, который враг вел из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Командование Объединенных сил подчеркнуло, что такие действия ВФ РФ являются нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", – добавили в ООС, одновременно выражая искренние и глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших на Донбассе.

С утра воскресенья, 20 февраля, российские наемники уже восемь раз нарушили тишину на Донбассе, снова используя запрещенное вооружение. В частности, они дважды обстреливали Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Из последних, а также станковых противотанковых гранатометов враг стрелял по Авдеевке.

Минометы 120-мм калибра оккупанты применяли в сторону Гранитного, Луганского и Опытного. А по Старогнатовке и Пескам они стреляли из минометов 82-мм калибра.

Эти действия российских наемников не привели к потерям среди воинов Объединенных сил. Наши защитники держат ситуацию на фронте под контролем. А также адекватно реагируют на все потенциальные угрозы со стороны врага, выполняя определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

Офицер ВСУ, блогер Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что в рядах незаконных вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки была одна потеря. Речь идет о "200-м" из состава 9 ОМСП 1 АК, небоевом, обстоятельства смерти выясняются.

Кроме этого, уточненные данные свидетельствуют, что оккупанты потеряли еще двух человек 18 февраля – "300-е" из 4 ОМСБр 2 АК, небоевые, обстоятельства выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает нагнетать ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Пропагандистские ресурсы в ОРДЛО и самой РФ массово распространяют неподтвержденную информацию об обстрелах якобы со стороны ВСУ, фейки о задержании "украинского агента" и т. д. Подробнее о том, что происходит на Донбассе, следите в хронике по ссылке.