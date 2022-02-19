На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный

В субботу, 19 февраля, в Донецкой области во время обстрела наемниками РФ поселка Мироновский погиб украинский военнослужащий. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

По данным источников OBOZREVATEL, инцидент произошел в 7:00 вблизи населенного пункта. Сообщается, что погибший был капитаном Вооруженных сил Украины.

Командование Операции Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким Героя.

Видео дня

На странице штаба ООС в Facebook отметили, что российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Таким образом они хотят заставить ВСУ открывать ответный огонь, чтобы потом обвинить украинскую сторону в обстрелах мирных жителей.

"Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", – сказано в сообщении.

Добавим, что по состоянию на 9 часов утра на Донбассе со стороны оккупантов зафиксировано уже 19 нарушений режима прекращения огня за текущие сутки, из них 16 – с использованием оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Напомним: за минувшие сутки, 18 февраля, наемники Российской Федерации на Донбассе 66 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Под обстрелы попали десятки населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе, – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации – это часть сценария, продуманного заранее, пишет немецкое издание Вild.