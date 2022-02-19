На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный

София Закревская
Расследования
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На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный
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В субботу, 19 февраля, в Донецкой области во время обстрела наемниками РФ поселка Мироновский погиб украинский военнослужащий. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

По данным источников OBOZREVATEL, инцидент произошел в 7:00 вблизи населенного пункта. Сообщается, что погибший был капитаном Вооруженных сил Украины.

Командование Операции Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким Героя.

Украинский военный погиб возле поселка Мироновский.
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На странице штаба ООС в Facebook отметили, что российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Таким образом они хотят заставить ВСУ открывать ответный огонь, чтобы потом обвинить украинскую сторону в обстрелах мирных жителей.

"Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", – сказано в сообщении.

Добавим, что по состоянию на 9 часов утра на Донбассе со стороны оккупантов зафиксировано уже 19 нарушений режима прекращения огня за текущие сутки, из них 16 – с использованием оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Напомним: за минувшие сутки, 18 февраля, наемники Российской Федерации на Донбассе 66 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Под обстрелы попали десятки населенных пунктов.

Скриншот поста штаба ООС в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин ищет повод для начала полномасштабной войны с Украиной. Все, что происходит сейчас на Донбассе, – так называемая эвакуация граждан из "ДНР" и "ЛНР", массированные обстрелы и провокации – это часть сценария, продуманного заранее, пишет немецкое издание Вild.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.
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