Оружие оборудуется блокиратором: спецназовец указал на важную деталь в гибели мэра Кривого Рога
Рядом с телом мэра Кривого Рога Константина Павлова, найденным на пороге его дома в селе Вольное Днепропетровской области, лежал охотничий карабин "Сайга". Разложенный проволочный приклад оружия, вероятно, мог послужить основанием для убеждений политических соратников чиновника о том, что его убили.
У мужчины было огнестрельное ранение груди, но соседи, по их словам, выстрела не слышали. На важную деталь в смерти городского главы на условиях анонимности рассказал "Телеграфу" украинский спецназовец.
Отмечается, что более длинный приклад в подобном оружии способствует точности стрельбы в положении от плеча. Это, как очевидно, не потребовалось бы при близком выстреле, как, например, для совершения суицида. Вероятно, такой факт мог быть истолкован как косвенное доказательство именно убийства Павлова.
Однако, по словам бойца спецподразделения ВСУ, у гражданского оружия, к которому относится и карабин "Сайга", имеется своя специфика.
Он подчеркнул, что по законодательству Украины, стрелковое огнестрельное оружие гражданского назначения со складывающимся прикладом, как на фото с умершим чиновником, оборудуется специальным блокиратором при сложенном прикладе.
Собеседник издания пояснил: так делается для того, чтобы преступник, в случае завладения подобным оружием, не смог бы сделать скрытый выстрел, использовав карабин со сложенным прикладом.
"В действенности подобного ограничения я имел возможность убедиться на одном из полигонов, на который поехал с товарищем для стрельбы из купленной "Сайги". Привыкнув к армейским образцам, попытался выстрелить из карабина со сложенным прикладом, однако мне это не удалось. Сперва решил, что оружие сломалось, но на деле сработала блокировка", – подчеркнул спецназовец.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили застреленным на пороге его дома.
Правоохранителей на место вызвал помощник, который приехал к домовладению в селе Вольное по просьбе жены чиновника.
Главной версией смерти мэра Кривого Рога в правоохранительных органах назвали самоубийство. Причиной могли стать конфликты в семье.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смерти Павлова. Хотя соседи выстрела не слышали, видео четко зафиксировало, что он был.
Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул выразил убеждение, что смерть Павлова ни была самоубийством. Также он рассказал, были ли у покойного враги.
Президент Владимир Зеленский заявил, что лично заслушает доклад правоохранителей о первых результатах расследования смерти Константина Павлова. Он подчеркнул, что взял это дело под свой контроль и регулярно будет отслеживать, как проводится следствие.