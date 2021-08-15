Зеленский отреагировал на убийство мэра Кривого Рога

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что лично заслушает доклад правоохранителей о первых результатах расследования смерти главы городского совета Кривого Рога Константина Павлова. Президент подчеркнул, что взял это дело под свой контроль и регулярно будет отслеживать, как проводится следствие.

Об этом Зеленский написал у себя в Facebook. В доме погибшего Павлова находится глава ГУ Нацполиции Днепропетровской области, следственно-оперативные группы и эксперты-криминалисты.

"Конкретную и проверенную информацию получим после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", – обратился к семье мэра украинский гарант.

Отметим, что сам Владимир Зеленский родился и вырос в Кривом Роге Днепропетровской области.

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Ранее сообщалось, что в воскресенье, 15 августа, Павлов был найден застреленным на крыльце собственного дома. Предварительно следствие рассматривает версию самоубийства, что крайне возмутило его однопартийцев от "ОПЗЖ".

Как писал OBOZREVATEL, временно исполнять обязанности городского головы Кривого Рога будет секретарь муниципалитета и член партии "Слуга народа" Александр Котляр.