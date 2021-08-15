Были проблемы в семье? Названа основная версия гибели мэра Кривого Рога

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Расследования
2 минуты
3,5 т.
Были проблемы в семье? Названа основная версия гибели мэра Кривого Рога

Главной версией смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова является самоубийство. Причиной могли стать конфликты в семье.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников в правоохранительных органах. Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. Внимание, фото 18+.

По информации источников, главной версией смерти является самоубийство. У мужчины были конфликты с сыном и женой.

Тело мэра обнаружили на пороге дома.

Добавим, что возле умершего лежало его собственное оружие – автомат. Позже его помощник признался, что охоту Павлов не любил, но зарегистрированное оружие у него было для самозащиты.

О конфликтах в семье близкое окружение мэра не рассказывает.Однако по словам его советника стало известно, что вместе с семьей Павлов отдыхал на море, но вернулся раньше всех в четверг, 12 августа. Семья осталась на отдыхе.

Мэр Кривого Рога умер 15 августа.

Обнаружили тело умершего из-за того, что забеспокоилась жена. Утром он не выходил на связь и она попросила его помощника поехать проверить, что с ним.

OBOZREVATEL будет продолжать держать связь со своими источниками и проверять версию самоубийства.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него лежал автомат. Позже стало известно, что в доме не обнаружили следы людей, никто не заходил.

  • Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас криминалисты работают на месте происшествия, ищут свидетелей. Ожидается проведение экспертизы.

УкраинаКривой РогУбийство мэра Кривого Рога Константина ПавловаНациональная полиция Украиныоружиеубийствосамоубийствосмерть