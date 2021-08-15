Были проблемы в семье? Названа основная версия гибели мэра Кривого Рога

Главной версией смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова является самоубийство. Причиной могли стать конфликты в семье.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников в правоохранительных органах. Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия. Внимание, фото 18+.

По информации источников, главной версией смерти является самоубийство. У мужчины были конфликты с сыном и женой.

Добавим, что возле умершего лежало его собственное оружие – автомат. Позже его помощник признался, что охоту Павлов не любил, но зарегистрированное оружие у него было для самозащиты.

О конфликтах в семье близкое окружение мэра не рассказывает.Однако по словам его советника стало известно, что вместе с семьей Павлов отдыхал на море, но вернулся раньше всех в четверг, 12 августа. Семья осталась на отдыхе.

Обнаружили тело умершего из-за того, что забеспокоилась жена. Утром он не выходил на связь и она попросила его помощника поехать проверить, что с ним.

OBOZREVATEL будет продолжать держать связь со своими источниками и проверять версию самоубийства.

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