Смерть мэра Кривого Рога попала на камеры видеонаблюдения: что было на кадрах

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли на пороге собственного дома. Соседи выстрела не слышали, а вот видео четко зафиксировало, что он был.

Об этом один из правоохранителей рассказал ТСН. Отмечается, что момент смерти наступил где-то в 6 утра 15 августа.

По данным правоохранителей, мужчина вышел с ружьем из дома, сел на веранде и выстрелил в упор. Сейчас следственные действия продолжаются. Несмотря на доказательства с видео, соседка уверяла журналистов, что не слышала выстрел, хотя у нее было открыто окно.

Ранее источники OBOZREVATEL в правоохранительных орагнов сообщали, что склоняются к версии самоубийства.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него лежал автомат. Позже стало известно, что в доме не обнаружили следы людей, никто не заходил.