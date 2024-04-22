'Орудия убийства изъяты': в МВД объяснили, когда изберут меру пресечения нападающим на полицейских в Винницкой области

Подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области в понедельник, 22 апреля, должны избрать меру пресечения. Орудие убийства правоохранителя изъято, кроме того, фигуранты признались, что ящики с гранатами, которые они перевозили, сбросили в водоем.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона. "Подозрение им вручили. Сегодня будет избрана мера пресечения для этих двух преступников. Мотив установит следствие. В то же время мы понимаем, что действительно они перевозили гранаты. Они уже сказали, где уже находятся сброшенные в водоем эти гранаты в ящиках", – сказал он.

Клименко добавил, что сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы.

"Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на сегодняшний день мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято. И все будет привлечено к материалам уголовных производств", – сообщил министр.

По словам Клименко, состояние второго полицейского, получившего ранение, средне-тяжелое, но стабильное. Врачи дают положительные прогнозы, рассказал он.

В момент нападения полицейские выполняли свои функциональные обязанности по патрулированию и реагированию.

"Как раз полицейские ехали по вызову на телефон 102. Они везли в машине задержанного – домашнего насильника. Мы понимаем, что это был комендантский час, который действует также на территории Винницкой области. Нарушение правил дорожного движения, совершенные подозреваемыми, полицейские это увидели и остановили этот автомобиль", – рассказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винниччины неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник получил ранения.

– Подозреваемые были задержаны правоохранителями на Одесчине, им грозит пожизненное.

– Жертвой нападения оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

– В сеть попало видео с нагрудной камеры убитого полицейского. Злоумышленники напали на него во время проверки документов и авто.

– По данным следствия, подозреваемые намеревались покинуть Украину. Причиной нападения, по словам задержанных, стало то, что они перевозили боевые гранаты.

– По данным СМИ, в нападении подозреваются отец и сын – Василаке Валерий 1972 года рождения и Василаке Виталий 1998 года рождения. Им инкриминируют убийство и покушение на жизнь полицейских, а также дезертирство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!