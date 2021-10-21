Оккупанты продолжают препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе: не удалось отправить ни один патруль

Оккупанты продолжают препятствовать работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. В частности, они проводят массовые собрания перед гостиницей в Донецке, в которой проживают члены СММ.

Об этом говорится в отчете миссии от 20 октября, опубликованном на сайте ОБСЕ. Из-за блокирования сепаратистами 19 октября патрули из гостиницы не выезжали и не приезжали, соответственно, не выполнялись предусмотренные мандатом СММ задачи.

Массовое собрание продолжилось и 20 октября.

Кроме того, в Луганской области по-прежнему ограничивали свободу передвижения миссии. В частности, на блокпосте террористов южнее моста у Станицы Луганской, а также в пункте пропуска на границе у Вознесеновки и на железнодорожной станции "Червона Могила" в Вознесеновке.

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Беспилотники СММ вновь подвергались предположительному глушению сигнала.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Юрий Бутусов сказал, что Россия взяла в заложники миссию ОБСЕ на Донбассе. Таким образом страна-агрессор хочет обменять их на взятого в плен российского офицера Андрея Косяка.

Боевик Косяк попался украинским военным 13 октября. Он проводил разведку позиций ВСУ под видом представителя СЦКК.

При себе у него обнаружили российский паспорт, а в телефоне – видео обстрелов позиций украинских военных.

Позже появилось видео задержания и первого допроса Косяка.