В Киеве пьяный водитель Porsche на Оболони устроил массовое ДТП: среди пострадавших есть дети. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали водителя Porsche Cayenne, который навеселе вызвал тройное ДТП и травмировал четырех человек. Среди пострадавших – двое детей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства аварии установят следователи.

ДТП на Оболони

По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вечером понедельника, 13 апреля, в Оболонском районе Киева.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Porsche, выезжая с улицы Северной на проспект Владимира Ивасюка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилями Nissan и MG.

"В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В частности, двое несовершеннолетних парней – пассажиры MG 14 и 15 лет, а также два пассажира Nissan – 25-летний мужчина и 45-летняя женщина", – уточнили в пресс-службе.

Следователи задержали виновника ДТП – прибор Драгер показал 1,94 промилле алкоголя в его крови. По указанному факту начато досудебное расследование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!