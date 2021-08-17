Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный

Российские наемники 17 августа открыли огонь на Донбассе и ранили украинского защитника. Обстрел произошел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает ОТГ "Север" в Facebook. Раненого бойца доставили в больницу, он находится в удовлетворительном состоянии.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Утром штаб ООС сообщал, что с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет.

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Сейчас воины ВСУ контролируют ситуацию по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. На обстрелы врага подразделения Объединенных сил открывают ответный огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять раз за минувшие сутки наемники незаконных вооруженных формирований России обстреливали позиции украинских Объединенных сил на Донбассе. Вследствие вражеских действий огнестрельное ранение получил воин ВСУ.

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения в результате обстрела их позиций наемниками РФ на Донбассе 13 июля. Оккупанты, в частности, стреляли из запрещенных минометов и артиллерийского вооружения.

12 июля наемники РФ на Донбассе нарушали режим прекращения огня также пять раз. Они стреляли по ВСУ из гранатометов и противотанковых ракетных комплексов и ранили защитника Украины.

А 11 августа вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, ударив по позициям ВСУ. Из-за обстрелов тогда погиб мирный житель и один украинский военный получил ранение.